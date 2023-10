Most, fél évvel később pedig olyannyira gyorsan haladtak a munkálatok, hogy rövid időn belül teljesen elkészülhet az új parkoló. Erről nemrég Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András egy bejegyzést is megosztott a közösségi oldalán, melyben azt is leírja, hogy a 152 autó és 100 kerékpár fedett tárolására alkalmas területen már csak némi esztétikai beavatkozások vannak hátra.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

„A tereprendezés és a zöldfelületek telepítése még hátra van, megnyitása után azonban ez a parkoló jelentős segítséget nyújthat majd azoknak, akik városunk déli oldalról, a déli összekötőn, illetve Váralja soron át egyszerűbben tudják megközelíteni az állomást” – olvasható.

De az utóbbiakról mi magunk is meggyőződtünk, amikor a helyszínen jártunk. A szakemberek már megkezdték a tereprendezést, melynek részeként éppen a növények telepítése zajlott.