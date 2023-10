Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei településen, a Rózsafüzér Királynője templomban elmondta: "ma is olyan időket élünk, amikor a békéért, a családokért küzdeni kell a munkában, tetteinkben, de az imádságban is. Hozzátette, hogy akkor érdemes felújítani egy templomot, ha azt a közösség átimádkozza." Hozzátette: „Önöket arra biztatom, hogy ezután a csodálatos összefogás után, mellyel megújult, megszépült a templom kívül-belüll, most jöjjön az az összefogás, amelyben az imádsággal tudnak közösséget teremteni" – fogalmazott az államtitkár.

Megújult a tárnoki római katolikus templom

Fotó: Bodnár Boglárka

Az MTI beszámolójában azt írja, a hálaadó szentmisét Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke celebrálta a vasárnap avatott, megújult katolikus templomban.