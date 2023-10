A Szent István-székesegyház oldalában lévő emlékkeresztnél a történelmi zászlók bevonulását követően tartottak koszorúzást, amelyen elsőként Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, Tanárki Gábor, Fejér vármegye főispánja, Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és Cser-Palkovics András polgármester helyezte el közös koszorúját. Ezt követően Ráczné Földi Judit országgyűlési képviselő, Székesfehérvár önkormányzatának több képviselője, a fegyveres és rendvédelmi szervek, az egyházak, a pártok, az intézmények, valamint a honvédelmi hagyományokat ápoló civil szervezetek vezetői, helyezték el az emlékezés virágait.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A megemlékezés a Városház téren folytatódott, ahol Cser-Palkovics András mondott beszédet, melyben – utalva a világjárványra, az ukrán és a közel-keleti háborúra - elsőként arra emlékeztetett: az idei a negyedik olyan év, amikor a szabadság 1956-ban újra feltámadott tengerét a talpunk alatt rengő földön ünnepeljük. „Évek óta azt érezhetjük, hogy a történelem nagyon is velünk van. Sorra következnek be földet és eget rengető események, a történelem nem költözött a könyvek lapjaira, ma is a történelemben élünk” – fogalmazott, majd óva intett mindenkit attól, hogy párhuzamokat vonjon az akkor és a most között, hiszen ezeket mindig „beszínezi” a politikai pártállás, az ideológiai meggyőződés. „A történelem nem betűről betűre ismétli önmagát és tanulmányozása, bemutatása nem a saját meggyőződéseink megerősítésére szolgál. A történelmet a tanulságok levonásáért kell tanuljuk és tanulmányozzuk!” – mondta. Cser szerint az 56-os forradalomnak több tanulsága van. Az egyik, hogy az igazi erő a kis közösségekben rejtőzik, lásd a diákok példáját, akik egy világhatalommal szemben vették fel a küzdelmet és bizonyították, hogy az ilyen közösségek is képesek önszerveződésre, sőt, ha kell, önvédelemre is. Így van ez ma is! A kihívások mások ugyan, de nem kisebb léptékűek, mint 67 évvel ezelőtt. A másik fontos tanulság, hogy elsősorban magunkra számíthatunk a világban. Nem feledhetjük, hogy 1956-ban magunkra maradtunk a küzdelmünkkel, hiszen amikor igazán számított volna, szép szavakon kívül nem sokat kaptunk a szabad világ hatalmaitól, emelte ki a polgármester, aki ezzel zárta: „A forradalom és szabadságharc emlékét, az akkor hozott áldozatokat azzal tiszteljük meg igazán, ha a történelem leckéit megtanuljuk és megtartjuk, hiszen azokat hőseink vérrel írták a magyar történelem könyveibe. Nekünk lehetőségünk van, hogy az Ő álmukat, az ’56-osok álmát éljük. Mi ugyanis szabadon és békében élhetünk. A forradalom és a szabadságharc tehát végül mégis, mindennek ellenében is győzött. Nekünk az a felelősségünk, hogy ezzel éljünk és ne visszaéljünk. Becsüljük a szabadságunkat és védelmezzük a biztonságunkat, százezren egy csapatban!”