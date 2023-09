Zenés és táncos produkciók a Zichy ligetben felállított színpadon, játékok a sátrakban, utcazenészek a főzők között – idén is jó hangulatú bulinak ígérkezik a Fehérvári Lecsófőző Vigasság szeptember 23-án, szombaton. A nap végére most is kiderül majd, ki lesz 2023-ban a Lecsókirály, a hagyományoknak megfelelően új gazdára talál a Sipi Emlékkupa és díjazzák a Legdekoratívabb Főzőhelyet is.

Színpadi műsor:

11.00–11.50 Csimota zenekar gyermekkoncertje

12.00–12.10 Székesfehérvári Balett Színház

12.15–12.35 MissCsipop Dance

12.40–12.50 Friendance Tánc- és Mozgásstúdió

12.55–13.10 Felicita Kulturális és TáncSport Egyesület

13.15–13.30 Step and Style Studio

13.35–13.55 Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület

14.00–14.30 Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület

14.35–14.45 Free Spirit Dance

14.50–15.30 Dance Studio Nagy-Kuthy

16.00 A lecsófőző verseny eredményhirdetése

16.20 A városi nyugdíjasklubok sportvetélkedőjének ünnepélyes díjátadója

16.30–17.30 Vajtó és a Világ – gasztro stand-up show Vajtó Lászlóval

17.30–18.30 Velorex GTI Zenekar

Programok a színpad környékén 9 és 16 óra között:

Sakk a Fehérvári Sakk Egyesület tagjaival; rummikub a Királykút Emlékházban induló csoport tagjaival; társasjátékok; ismerkedés a Szöllősi József Rádióklubbal.

Katonai toborzó: gyakorlókézigránát-dobás, fegyversimogató, lézerpuska lövészet

Jótékonysági süteményvásár a Guillain-Barrè szindrómás Major Zsombor javára

Kirakodóvásár a Fő utcán a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. szervezésében

A főzőterületen zenél:

Band Of StreetS, Sopianae Brass, PTE Brass Band, New Orleans Marching Band