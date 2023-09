A jelentkezők nem csak helyiek voltak, de a fővárosból és az ország más részeiről is érkeztek a NÖF és a Magyar Kertörökség Alapítvány által szervezett munkára, amelyhez az iszkaszentgyörgyi önkormányzat is csatlakozott. – A Magyar Kertörökség Alapítvány két éve alakult és mivel részt veszünk a magyarországi történeti kertek fenntarthatósági stratégiájának kidolgozásában, az idén zászlónkra tűztük az önkéntes munkák szervezését. Iszkaszentgyörgyön tartottuk az elsőt. A mozgalom létezik Nyugat-Európában is, ahol például Angliában az ilyen kertek fenntartási munkálatainak mintegy negyedrészét rendszeresen önkéntesek végzik. Ezt a mozgalmat szeretnénk mi is az itthoni történeti kertekben meghonosítani, hiszen az állam nem tud mindent finanszírozni – mondta a reggeli gyülekező idején Hajdú Gábor, az alapítvány kommunikációs munkatársa.

A szombati napon az iszkaszentgyörgyi kastélykert több pontján terveztek munkákat, ezek egyike volt a kastély homlokzata alatt elterülő úgynevezett formal garden, amelynek a dokumentációs feltárását az alapítvány már elvégezte. Ez képezi majd egy komolyabb helyreállítási munka alapját. Az önkénteseket viszont nyilván az olyan munkákba lehet bevonni, amihez nem kell különösebb szakértelem, ilyenek a sövény nyírása, a patak medrének kitakarítása, szemétszedés vagy az angolpark kőhidjainak borostyántól való megszabadítása.

Az önkéntes munka nem csak a közös munkáról szól, de egyben a közösségépítésről és az ismeretterjesztésről is. Az egész napos program rövid előadással zárult, amiben a kastély és a kastélykert történetét mutatták be a résztvevőknek. Így lesz ez a jövőben is és nem csak Iszkaszentgyörgyön! – Tavasszal mindenképpen folytatjuk a történeti kert megújító mozgalmunkat, amibe további, szintén a NÖF fenntartásában lévő kastélykerteket is tervezünk bevonni. Ezekre is várjuk az önkénteseket!