A Szabadművelődés Háza egykori igazgatójának emlékestjén mutatják majd be a Záróra – Tóth László emlékkönyv című kötetet, amely a Tarsoly Ifjúságért Egyesület kiadásában jelent meg. Az egyesület elnöke, Sipos András felidézte, közel harminc esztendővel ezelőtt Tóth Lászlóval közösen indították útjára a József Attila Műveltségi Vetélkedőt. – Ez idő alatt nagyon jó barátságba kerültünk, nagyon jól együttműködtünk. Ennek nyomán alakult úgy, hogy ennek a rendezvénynek a lebonyolítását én vállaljam magamra, de nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezt a megemlékezést a barátok, tanítványok, ismerősök kezdeményezték – emelte ki Sipos András, aki elmondta, az esemény időpontja sem véletlen, hiszen szeptember 16-án, Tóth László születésnapján tartják az emlékestet. A Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke köszönetét fejezte ki adományozói felé, hiszen mint mondta, a könyvet a felajánlások segítségével tudták megjelentetni. – Huszonhatan adományoztak, akik lehetőségeikhez mérten, ötezer forinttól ötvenezer forintig ajánlottak fel összegeket. Huszonhárman előjegyeztették a kötetet, ezen felül pedig a Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Ösztöndíj és Székesfehérvár önkormányzata is hozzájárult a könyv kiadásához – emelte ki Sipos András.

A százhúsz oldalas kötet szerkesztési feladatait Magyarits András látta el. – Nagyon nagy munka volt. Összeszámoltam, több mint száz ember dolgozott ezen a köteten, beleszámítva a támogatókat és mindenkit, aki akár a legkisebb munkát is tette bele – mondta Magyarits András. A Záróra – Tóth László emlékkönyv című kötet szerkesztője kiemelte, a Szabadművelődés Házának egykori igazgatója által írt versek, és különböző illusztrációk mellett Tóth László pályatársainak, barátainak megemlékezéseit is tartalmazza a kötet, amelyet szeptember 16-án, szombaton 17:00 órakor mutatnak be a Vörösmarty Színház kávézójában.

Ezt követően, 18:00 órakor Kovalovszky Márta művészettörténész és Szentes Ottokár képzőművész nyitja meg A holnap kortársai című képzőművészeti kiállítást. Szentes Ottokár kiemelte, a tárlat olyan hazai kortárs képzőművészek alkotásait vonultatja fel, akiknek pályakezdőként Tóth László adott kiállítási lehetőséget. Ennek fényében tehát – mint mondta – nem véletlen a cím választás sem, hiszen a korai lehetőségeket követően mára már elismert művészekké váltak ezek az alkotók.

Az emlékestet a Szabad Színház előadása zárja, a Kozák András Stúdióban Nagy Judit rendezésében az Emigránsok című darabot viszi színpadra Balogh Mihály és Szabó Miklós Bence. Nagy Judit kiemelte, Tóth László maga is rendezte ezt a darabot, és a Szabad Színház előadásában is ez volt az egyik kedvence, így nem volt kérdés, hogy ezzel emlékeznek a Szabadművelődés Háza egykori igazgatójára.