A tavaszi első után most rendezték meg a második Alba Regia Állásbörzét Székesfehérváron. Áprilisban mintegy 900 látogató fordult meg az eseményen, amelyre az előzetes felmérések alapján ma több mint ezer érdeklődőt várnak a nap folyamán. A börzére, ahogy azt Battyányi Csabától, a szervező Állás for You cég vezetőjétől megtudtuk, a régióból összesen 26 cég érkezett, közöttük állami cégek – így pl. a MÁV – és magáncégek egyaránt felállították standjaikat. Az érdeklődők találkozhatnak nyitott fizikai és szellemi pozíciókkal, amelyek között akadnak gyakornokoknak, pályakezdőknek és tapasztaltabb munkavállalóknak szóló ajánlatok is. – Tapasztalataink szerint az ilyen börzéken általában az érdeklődők fele talál magának megfelelő pozíciót. Sokan keresnek fix munkaidőben végezhető irodai munkát, ám ebben a tekintetben szűkebb a kínálat, mint amilyen a kereslet, árulta el Battyányi Csaba, aki azt is hozzátette, a gyártó cégek többsége viszont szinte folyamatosan keres úgynevezett operátorokat, magyarul betanított munkásokat.