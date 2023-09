A kommandó célja a falu virágosítása és – miután az iskola és az óvoda is „beleállt” a kihívásba - a gyerekek szemléleti nevelése. – Olyan virágmagokat gyűjtögettünk az elmúlt időszakban, amelyek szeretik a boglári éghajlatot. Ezeket szórjuk el a település különböző, kevésbé virágos részein, ezzel utánozva a természetet, csak most nem a szél, hanem az akcióban résztvevők hordják szét a magokat – foglalta össze az akció lényegét Jersey Dia, művelődésszervező.

Hogy biztosra menjenek, lesznek olyan területek, ahol a magszórás előtt fellazítják a talajt, hogy jó helyre kerüljenek a magok, amelyekből jövőre szárba szökkenhetnek a színes virágok. A falu csinosítása, színesítése mellett cél az is, hogy minél több rovart csaljanak a virágokkal a községbe, akik segítenének a kerti növények és gyümölcsfák beporzásában.

Aki szeretne a közös magszórásban részt venni, azt szeptember 29-én, pénteken 15 órakor, az általa otthon gyűjtött magokkal együtt a művelődési házban várják. Ott egyeztetik majd, hogy az egyes csoportok a falu melyik részére mennek virágosítani. Természetesen, virágmagok nélkül is lehet csatlakozni a programhoz és az önálló virágmag felajánlásokat is szívesen fogadják! Annak is örülnek, ha valaki a saját háza előtt, vagy ahhoz közel eső részen önállóan „hajtja végre a rajtaütést” és ott hinti szét az általa erre a célra szánt – saját, vagy vásárolt – virágmagokat.

A részvételhez nem kell előzetesen regisztrálni!