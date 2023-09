A kezdeményezés szervezői örömmel jelentették be a napokban a soron következő (cs)őszi faluszépítő játékot, ahol minden csőszi család, vállalkozó és intézmény számára áll a lehetőség, hogy őszi dekorációikkal dobják fel otthonukat, udvarukat vagy intézményeiket.

A játék lényege egyszerű: az érdeklődőknek őszi hangulatú dekorációt kell készíteni udvarukon, kerítések vagy otthonuk előtt, majd az elkészült alkotásokról készült fényképeket a szervezőknek, Viniczai Anikónak vagy Hujber Ferencnek lehet elküldeni üzenetben, a közösségi oldalon keresztül.

A határidőig, október 2. 20:00 óráig még van néhány nap, amikor majd a három legötletesebb és legszebb alkotást fogják díjazni.

A játék rendezői az előző év tapasztalata után nagy izgalommal várják az idei kreatív alkotásokat, és remélik, hogy a dekorációk elkészítése az alkotók számára is nagy örömet okoz.

A csőszi közösség mindig is híres volt kreativitásáról és összetartásáról, így biztosak vagyunk benne, hogy ez az esemény is nagy sikerrel fog zárulni, és az őszi dekorációk még szebbé teszik majd a falut.