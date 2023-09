A programsorozat egy közös kezdeményezés négy település között és az a célja, hogy mindenki megismerhesse a szomszéd falu nevezetességeit.

-Mindennapjaink folyamán sokszor haladunk át, vagy épp érkezünk célirányosan szomszédunkhoz, viszont értékeit csak kívülről látjuk. Szép épületek, emlékművek vesznek körül minket, de nem tudunk róluk semmit, vagy csak nagyon keveset. Most alkalom nyílik egy séta keretén belül arra, hogy közelebbről is megnézzük ezeket az emlékeket a múltból, és hogy megtudjuk titkaikat, mondta az első felvonás házigazdája, Gömbösné Rostaházi Judit.

Isztimér polgármestere maga is részt vett a négyállomásos túra első szakaszán, a saját maga vezette Isztiméren.

Fotó: Önkormányzat

-A gyönyörű napsütéses, kora őszi napon a buszfordulónál, a tűzoltószertár mellett gyülekeztünk. A helyiek mellett Csórról, Iszkaszentgyörgyről is érkeztek érdeklődők. A Jézus Szíve kápolnához sétáltunk a Szőlőhegy felé, ahol Stohl Anna Isztimér híres szülöttje által épített kis kápolnát tekintettük meg. Itt Vargáné Szala Veronika mutatta be az épületet.

Fotó: Önkormányzat

Ezt követően a Református Templomot néztük meg, ahol Deákné Gyöngyi mesélt az épületről, és az isztiméri református közösségről, emlékezett vissza a településvezető.

A Hadtörténeti Gyűjteményt Jóba Endre távollétében Heitmár Béla nyitotta ki és mesélt érdekes történeteket a kis múzeum születéséről, a múltról, történelemről. A katolikus templom előtt megtekintették a Bory Jenő által készített I. és II. világháborúban elesettek emlékére állított szobrot, majd a 2018-ban felavatott Kitelepítési emlékműnél álltak meg egy pillanatra.

A Szent Anna Római Katolikus Templomot és magát Isztimért a polgármester Gömbösné Rostaházi Judit mutatta be. Ezt követően Borbély Bálint a Szent Imre Gimnázium 10. osztályos tanulója megszólaltatta a 2017-ben felújított orgonát és ezen túra alkalmával olyan részeit is be lehetett járni a templomnak, amelyek legtöbbször zárva vannak.

Később, egy hosszabb sétát követően Isztimér egyik ékszerdobozát azt az Alsó Kápolnát nézték meg, melyet Schandl Károly képviselő újíttatott fel 2021-ben. Ezen épített értékek megtekintése után a kultúrházba tértek be, ahol házilag készített pogácsák, valamint szörp és tea várta a programon résztvevőket.

Fotó: Önkormányzat

-Köszönet jár minden érdeklődőnek, mert jóleső érzés, hogy kíváncsiak Isztimér értékeire, történetére. Úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés, és a programsorozat folytatódik. Egyrészt azért, mert rengeteg látnivaló van a többi településen is, másrészt meg azért, mert még Isztiméren se mutattunk meg mindent, mondta a polgármester.

A második állomás Iszkaszentgyörgy lesz. Ez a település szeptember 30-án tárja fel titkait. Bakonykúti október 7-én, Csór pedig október 21-én várja a hozzá érkező, kíváncsi kul-túrázókat.