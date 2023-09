Bence jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karának ötödéves hallgatója és pályaválasztása során éppen azért választotta a jogot, mint irányt, mert mindig is fontosnak tartotta a társadalmat érintő ügyeket. Ezek közül azonban kiemelkedett számára a környezetvédelem, ezt érezte a legközelebb magához. Úgy véli korunk egyik legnagyobb megoldásra váró problémája a környezetünk védelme. Mint mondta két évvel ezelőtt kapcsolódott be aktívabban a környezetvédelembe, amikor egy nagymértékű fakivágással ’találkozott’ a Balatonon. De ekkor már érdeklődött a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek munkássága iránt, amelyek elsősorban fővárosi szervezetek voltak. Azóta van, ahol már aktív tagként tevékenykedik, illetve székesfehérvári lévén, a fehérváriakkal is együttműködik.

– Több mint egy éve aktívan jelen vagyok a fehérvári környezetvédelmi civil szférában is, hiszen itt élek, ez a szívügyem a Balaton után, de azért országos kezdeményezésekben is benne vagyok. Az első konkrét helyi eset az tavaly nyáron volt, amikor a fák védelmének fontosságára hívtuk fel az itt élők figyelmét. Ennek érdekében össze is gyűltünk, amin több mint 200-an részt vettünk. Majd szeptember elején falocsolási akciót is hirdettünk, illetve üzeneteket is gyűjtöttünk fehérvári gyerekektől, amelyben leírták, hogy mit szeretnek a természetben – mesélte a fiatal.

Ezt követően egy kilenc hónapos tervezési, szervezési munka vette kezdetét, mert Bencének lehetősége volt arra, hogy részt vegyen szervezőként, koordinátorként a Környezet- és Természetvédő Civil Szervetek 32. Országos Találkozóján, aminek Székesfehérvár adott otthont idén nyáron.

Törekvéseivel szeretné az embereket érzékenyíteni a témában, illetve a jövőre nézve is az a célja, hogy a várossal és a helyi civil szervezetekkel együttműködve még több hasonló programot tartsanak Székesfehérváron. Benyomása szerint nyitottak és érdeklődők az emberek. Ami pedig tanulmányait illeti, szeretné, ha a kettő – a környezetvédelem és a jog – még jobban összekapcsolódna munkásságában.

Bencét egyébként nem rég egy díjra is jelölték, ami csak tovább erősíti a motivációiban. Szeretné, ha az emberek, főként a fiatalok aktívabban tennének a környezetvédelemért vagy azon ügyekért, amelyek hozzájuk a legközelebb állnak.