Az ebösszeíró adatlapokat a szeptemberi Kisbíróhoz csatolva minden háztartásba eljuttatja az önkormányzat, de ezt és az ebbel kapcsolatos változásbejelentő űrlapot letölthetik az önkormányzat honlapjáról is, vagy személyesen beszerezhetik a polgármesteri hivatalban. Akik rendelkeznek ügyfélkapuval, azok az e-önkormányzat portálon elektronikusan is kitölthetik és beküldhetik a dokumentumokat. Az adatlapokat ebenként külön-külön kitöltve kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba vagy a már fentebb említett módon ügyfékapun keresztül, vagy postai úton (cím: 2463 Tordas, Szabadság út 87.), de bedobhatják a községháza postaládájába is.

Fontos, hogy a korábban már bejelentett kutyákat is újra be kell jelenteni! Az adatszolgáltatás minden ebtartó számára kötelező, annak elmulasztása bírságot vonhat maga után! Amennyiben a községben 2020-ban tartott összeírás óta a lejelentett kutya elpusztult, vagy már nincs meg, azt az úgynevezett Eb változás bejelentő adatlapon kell jelezni.

A tordasi kutyák bejelentésére szeptember 10. és október 31. között van lehetőség. Az összeírást követően az önkormányzat kéri, hogy az eb tartásával kapcsolatos minden változást (pl. újabb veszettség elleni oltás, ivartalanítás, veszélyessé nyilvánítás, stb.) 8 napon belül jelentsék be!