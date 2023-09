Egy ötven négyzetméteres lakóház vált a lángok martalékává két héttel ezelőtt Ráckeresztúron, ahová akkor az érdi és a martonvásári tűzoltók siettek segíteni. A pusztítást sikerült ugyan megfékezni, a lángok nem terjedtek át a főépületre, ám a kisebb épület teljesen lakhatatlanná vált.

Fotó: Martonvásári ÖTE Facebook oldal

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester a feol.hu-nak elmondta: az épületnek volt lakója, Takácsné Erika, aki sajnos a tűzben mindenét, még az okmányait is elveszítette. A település ezért úgy döntött, hogy a Szív Csücske Alapítványukon keresztül támogatják a károsultat. Bármilyen adományt elfogadnak, mondta a település vezetője, hozzátéve: aki az Alapítvány számlaszámára utalna, a közleménybe írja be: „Erika részére adomány”, ugyanis már családokat is támogatnak, így fontos tudni, mire érkezett az összeg. A számlaszám, ahová szívesen fogadják az adományokat: 11710088-21133727.