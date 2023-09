Régóta köztudott, hogy a betörésre kiszemelt házakat, lakásokat valamilyen módon megjelölik a bűnözők. A közbeszéd szólt már ajtófélfára ragasztott celluxról, apró firkákról, ikszekről a csengő mellett, kukára ragasztott matricákról, a legújabb pedig – melyről tavaly lehetett talán először hallani – az egy szál kukoricalevél.

Fotó: FMH

Nos, ilyen, egy-egy szál kukoricalevelet találtak többen is a portájukon a Velencei-tónál élők: Kápolnásnyéken, Agárdon, Velencén is csodálkozva emelték fel az udvaron árválkodó vagy éppen az autó ablaktörlő lapátja alá helyezett egyetlen darab kukoricahéjat. Amely sokak szerint betörésre figyelmeztető jel – mások szerint viszont csupán a szél a ludas, amely messzire viszi a kukorica aratás eredményét. Bárhogy is legyen, jobb óvatosnak lenni!