„Fiatalok, avagy a kreatív generáció helyben tartása” címmel rendezett fenntarthatósági napot, illetve vitafórumot a Youth4TheFuture és a Székesfehérvári Diáktanács, melyhez a helyet az önkormányzat biztosította, mégpedig igen jelentőségteljes helyszínen: a Városháza dísztermében. A felajánlás is mutatja: Székesfehérvár vezetése számára fontos a fiatalok véleménye és az, hogy jól érezzék magukat a városban.

Molnár Levente, a Youth4TheFuture projektvezető helyettese a feol.hu-nak elmondta: egy város életében az egyik legnehezebb téma a fiatalok helyben tartása és hogy a város ne öregedjen el.

- Ezzel kapcsolatban vannak törekvések, viszont sokszor ezekről nem kérdezik meg a fiatalokat. Ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy ezt egy vitafórum keretében elmondhassák. Szerintem a legfontosabb a kommunikáció: beszélni kell a fiatalokkal a város vezetésének is, és ezt a kapcsolatot fenn is kell tudni tartani – fogalmazott. A helyi szervezőtárs, Csűri Bence Ferenc, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke hozzátette: a fenntarthatóság főképp a fiatal nemzedék témája.

- A Diáktanácsnak is fontos a téma, így amikor a Youth4TheFuture-rel találkoztunk, örömmel vettük a programlehetőséget Székesfehérváron. A vidéki városokban a fiatalok helyben tartása a nap fő vitája.