Bodmér Fejér második legkisebb települése, lakóinak száma nem éri el a háromszázat, saját boltja, kocsmája sincs. Van viszont egy új utcája, amelyet három évvel ezelőtt nyitottak. ”Bodmér valószínűleg történelmet ír, hiszen kevés település mondhatja el magáról, hogy az utóbbi években új utca nyitására lett volna lehetősége – mondta az ünnepségen 2020-ban Katona László, polgármester. A matematika nyelvén szólva, a település mérete és a fejlesztések száma fordítottan arányos Bodméron, amely abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt években több minden is megvalósulhatott és most is több helyen folyik a munka.

Szeptember elején kezdődött a záportározó kialakításának második üteme, ami egy bővítés, eredményeként 12 ezer köbméter vizet tudnak majd visszatartani. Ez nagyjából duplája egy villámárvíz alkalmával lezúduló csapadékmennyiségnek. Hétfő reggel elkezdődött a falut kettészelő Bodméri-víz medrének betonelemekkel történő burkolása is. Pontosabban folytatódott, hiszen egy rész korábban már elkészült. A két munka befejezésének határideje november vége.

A múlt héten az is kiderült, hogy Bodmér is azok között a kistelepülések között van, amelyek 7 millió forintos támogatást kaptak a Magyar Falu programbna. Ebből a már említett új, Endresz Györgyről elnevezett utcában 280 méter hosszan úgynevezett egyszerűsített aszfaltút épül padkával. Ezzel Bodmér nyolc utcájából hét aszfaltborítású lesz. Az utcában egyébként nagyon gyorsan elkeltek a telkek, a tízből hat ház már meg is épült. Az önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel további új telkek kialakítása a település felső részében, ám ehhez anyagi forrásra lesz szüksége. – Nagyjából 25-30 telket tudnánk még létesíteni, amivel a település lakosságszáma elérheti, átlépheti a 300-as álomhatárt, de ennél több lakót nem is szeretnénk, hogy Bodmér megmaradjon annak a nyugodt, csendes kistelepülésnek, amit az itt élők szeretnek és értékelnek.

Folyamatban van még a községháza energetikai felújítása, amire az építőipari árak megemelkedése miatt plusz forrásra lenne szükség. Ennek érdekében a terület országgyűlési képviselőjéhez fordulnak segítségért.