Az utcán járva-kelve kevésbé tapasztaljuk meg ezt a hatást, de ha mégis, az első gondolatunk valószínűleg az, hogy valahol a közelben gázszivárgás történt. Szeptemberben több alkalommal, több helyen is ezt érzékelhették az öreghegyiek, ráchegyiek, például a Köfém lakótelepnél, a Budai út–Podolini utca találkozásánál és a Kisteleki utcánál.

Első (online) utunk a városgondnoksághoz vezetett, ahonnan gyorsan megérkezett a válasz: a cég nem rendelkezik gázvezetékkel, a területen pedig nem végeztek vagy végeznek olyan munkát, amely a fenti problémát okozhatta, okozhatja.

Ezt követően javaslatukra a szolgáltatóhoz, jelen esetben az E.ON Hungária Zrt.-hez fordultunk. Itt egyértelműsítették: nem gázszivárgás okozza a gázszaghoz hasonló szaghatást Székesfehérvár egyes pontjain. A cég ugyanis korábban is kapott már bejelentést hasonlóról, így szakembereik a környéken a teljes vezetékszakaszt megvizsgálták, először márciusban, majd áprilisban és májusban is. A járműves műszeres hálózatellenőrzés mellett a szakértők gyalogos bejárással is végeztek műszeres szivárgásmérést, illetve rendkívüli hálózatbejárást is elrendeltek – derül ki a válaszból. Ebben hangsúlyozzák: a szag biztosan nem földgáz-szivárgásból ered, és a mérőműszerek sem mértek semmilyen szivárgásra utaló metán-koncentrációt a területen. A mérések – minden egyes módszerrel – negatív eredményt hoztak.

Ez részben megnyugtató válasz, a kérdés azonban továbbra is fennáll: ez esetben mi okozza a gázszivárgáshoz hasonló szaghatást? Az E.ON szerint akár vegyi eredetű, akár biológiai bomlásból származó anyag is felelőse lehet ennek a tapasztalásnak. Így érdeklődtünk a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál is, ahonnan ugyancsak hamar választ kaptunk, méghozzá azt, hogy megkeresésünket követően "a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az igazgatóság soron kívüli vizsgálatot végez több hatóság bevonásával, amely eljárás jelenleg folyamatban van." Azt tehát, hogy mi okozza az Öreghegyen és Ráchegyen változó időnként érezhető "gázszagot", egyelőre nem tudni.