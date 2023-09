A nyári szünetet követően ismét aktívabbá válik a klubélet Székesfehérváron. Szeptembertől újra elindultak a városban működő nyugdíjas szervezetek foglalkozásai. Cser-Palkovics András polgármester szerdán egy közös fórumra hívta a klubok, egyesületek vezetőit a Városházára, ahol tájékoztatást adott azokról a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról, amelyeket a város költségvetésből nyújtanak a helyi nyugdíjasok és nyugdíjas közösségek részére. Továbbra is a hagyományos formákban érhető el az önkormányzati támogatás akár a polgármesteri vagy egyéni képviselői keret terhére, illetve a Társadalmi Felelősségvállalási Alapra kiírt pályázatokon. A jövő évi költségvetés tervezése kapcsán szólt arról, hogy 2024-ben is rendelkezésre áll majd az a keretösszeg, amelyből biztosítani tudják az évente egyszer igényelhető, 65 éve felettieknek szóló 7500 Forintos támogatást. Ez idáig tízezer feletti kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalba. Megerősítette, hogy a támogatásra szánt forrás – úgy idén, mint jövőre is – egész évben rendelkezésre áll, a jogosultak részéről a kérelem az év során bármikor benyújtható.

Mivel a városnak sikerült 2024-re és 2025-re megkötni az energiaszolgáltatókkal a szerződéseket, így a téli időszakban szerencsére nem kell korlátozásokat bevezetni az intézményekben, épületekben. A polgármester ennek kapcsán beszélt arról, hogy pénteken a közgyűlés dönt a közművelődési intézmények működésének egységes szabályozásáról annak érdekében, hogy mindenki azonos feltételekkel használhassa a rendelkezésre álló helyiségeket.

A városvezető a jelenlévőkön keresztül minden szépkorút meghívott az október 2-án 17 órakor a Alba Regia Sportcsarnokban kezdődő Idősek Világnapja városi rendezvényre és a decemberi Nyugdíjasok karácsonyára. Mint mondta, a tervek szerint minden városi közkedvelt rendezvény szerepel a jövő évre tervezett műsornaptárban is. Kiemelte a Székesfehérvári Királyi Napokat, amelynek keretében 2024-ben ismét nemzetközivé válhat a néptáncfesztivál.

Cser-Palkovics András felvetette a Városi Idősügyi Tanács bővítésének lehetőségét. A még hatékonyabb érdekképviselet érdekben a székesfehérvári nyugdíjas szervezetek vezetői örömmel vállalták Székesfehérvár polgármesterének felkérését, hogy csatlakozzanak az Idősügyi Tanács munkájához.