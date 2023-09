Őszi csúcs az utakon

Egy-két évvel ezelőtt már arról beszéltünk, hogy a szervezés eredményeként megszűnik az őszi csúcsforgalom a vasúton és a közúton. S a hírek szerint ez év szeptemberében „kitört” a csúcsok csúcsa soha ennyi elszállítani való nem várt gépkocsira és vagonra, mint most. Gergely János,a vállalat igazgatóhelyettese így fogalmazott: — Ha vállalati szempontból nézem a szállítási feladatok sorrendjét, akkor elsőként az M—7-es építését kell említenem. A Betonútépítő Vállalat ez évben még az őszi fagyok előtt nyolckilométeres pályát kíván megépíteni, ehhez hetente mintegy hétezer tonna követ, illetve homokot kell szállítanunk. A cukorrépa idény megkezdésével több, mint ötvenezer tonna répát kell az ercsi és ácsi cukorgyárakba szállítanunk. Feltétlenül el kell látnunk, eleget kell tennünk belkereskedelmi szállítási feladatainknak, s éppen szeptember utolsó napjaiban egyre nagyobb kocsiigényekkel jelentkezik a megye ipara is - számolt be róla az 1973-as Fejér Megyei Hírlap.

Nyári csúcs a strandokon

Az 1973-as Fejér Megyei Hírlap hasábjairól is kiderül, hogy nemcsak napjainkban, hanem régebben is űzött tréfát az időjárás. Szeptember első hetében olyan hévvel, szökött vissza a nyár, hogy az júliusban is megirigyelhető lett volna! A Velencei-tó partja is újra benépesült strandolókkal, pedig egyszer „eltemették” itt a szezont. A madarak is „csodálkoznak” az idén és nem nagyon mozdulnak dél felé...A fecskék légióit lehet méglátni röpködni vagy gyülekezni a villanyvezetékek drótjain. A színpompás szalakóta (kékcsóka) is rovarászik még a tikkadt réteken. Az északabbról jött seregélyek felhői azonban már mindenképpen jelentik, hogy érik a szőlő...