Szilvási-Grund Helga intézményvezető örömmel számolt be megkeresésünkre a négy táborról, azok tematikáiról és arról, hogy mi is az a két újítás. Mint mondta az óvodás korú gyermekek számára jóval kevesebb táborozási lehetőség van a városban, mint a nagyobb korosztálynak. Így idén először próbálta ki a művház azt, hogy Apró tábor néven az óvodás gyerkőcöknek hirdet tábort.

– Szerencsére akárcsak a többi tábor ez is nagy népszerűségnek örvendett és hamar megteltek a férőhelyek még annak ellenére is, hogy idén 25 főre emeltük. Programjaink között főként kézműves foglalkozások, hangszerbemutatók és gyerek zumba volt – mesélte.

Ami a nagyobbakat illeti, nekik is bőven akadt táborozási lehetőség, a másik három ugyanis csak róluk szólt. Fehérvári barangolások néven egy héten át minden délelőtt ellátogattak a táborozók különböző fehérvári helyszínekre, délután pedig szabad-és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Ezen túl volt még egy kimondottan kézműves tábor is, ahol agyagoztak, szőttek, nemezeltek, kipróbálhatták a bőrművességet és még sok egyéb kézműves tevékenységet. Az utolsó tábor pedig az Öko tábor volt, ahol a ’zero waste’ szemléletmóddal, a környezettudatossággal és az újrahasznosítással ismerkedhettek meg a gyerekek.

– Nagyrészt maroshegyi gyerek táboroztak nálunk, de azért akadtak a város más részéről és a környező településekről is táborozók. Igyekeztünk a családoknak költséghatékony árakat biztosítani, amik fedezték a napi három étkezést is. A visszajelzésük alapján az a tapasztalatunk, hogy ez sikerült is, illetve a programokat is nagyon szerették a gyerekek – tette hozzá Szilvási-Grund Helga.