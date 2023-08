A pénteki vihar nem csak érdekes fényjelenségeket és esőt hozott Enyingre, hanem komoly villámaktivitást is. A legdrámaibb pillanatban egy villám a református templom 33 méter magas tornyába csapott bele. A csapás nem a templom elektronikai berendezéseit károsította, hanem felhívta a figyelmet a természeti erők és az ember alkotta szerkezetek sérülékenységére is. Viplak Tibor, a település polgármestere szerint a város könyvtárában is kisebb hibák keletkeztek, de ezeket gyorsan voltak orvosolták.

– A város könyvtárában az internet és az elektromos szolgáltatások egy időre megszűntek, de komolyabb probléma nem keletkezett – tudtuk meg polgármestertől.

Az igazi veszteség azonban a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában történt. Szabó Szilárd, a Tinódi Sebestyén Általános Iskola igazgatója szerint a károk jelentősek, csak az internetes hálózati alkatrészek pótlása 770 000 forintba került, de vélhetően 2 millió forint alatt számolhatnak. Az eset különösen feszültté tette a pénteki napjukat, mert aznap munkatársi ebéd és csapatépítő játékok, este pedig egy koncert volt tervezve a református templomban. Szerencsére szakemberek már megérkeztek az EON-tól és az internetszolgáltatótól, és most a biztosító szakemberét várják. Éppen a pénteki viharkárok miatt terveznek beruházni a kisfeszültségű rendszerek védelmére is, mivel ezeken keresztül érte a kár az iskolát.

– Egy laikusnak, mint én, nem is jutna eszébe, hogy ezen a szinten is szükség lehet védelemre. De most már tudjuk, és fel fogunk készülni. Most tudtam meg, hogy ezeket a kisfeszültségű rendszereket is lehet védeni. Beruházunk erre a típusú védelemre is, mert a viharok mostanában eléggé gyakoriak – mondta az iskola igazgatója. Az éghajlatváltozás és az egyre gyakoribb időjárási szélsőségek miatt mindenre fel kell készülni. Ahogy az iskolavezető fogalmazott, hiába fizeti ki a biztosító a keletkezett kárt, ha történetesen tönkremegy valami, az a hétköznapokat is felbolygatja.

Iván Géza református lelkész a parókia oldalán vette észre, hogy súlyos károk keletkeztek az épületben. A villám egy régi, már bevakolt kábelen keresztül jutott be az épületbe, ahol többek között a harang vezérlő és hangosító rendszer is meghibásodott. Mint mondta, szerencsére személyi sérülés nem történt, de számos környező lakóházban is mentek tönkre nagyértékű elektronikus eszközök. A református gyülekezet épületeiben már pénteken megkezdték a kárfelmérést és a javításokat, a biztosító pedig már felvette az érintettekkel a kapcsolatot.

A pénteki eset komolyan felhívta a figyelmet a viharok potenciális kockázataira és arra, hogy soha nem tudunk elégé felkészültek lenni a természet erejével szemben.