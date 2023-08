Több akadály is lesz az utakon 1 órája

Útlezárásokra és útszűkületekre is lehet számítani

Több utcát is érint az a már futó projekt, melynek keretében megfelelő mederbe terelik a Vértes lábánál fekvő település felszíni vizeit. Már most is több helyen van útakadály, de augusztus 14-től további útlezárásokra készülhetnek, akik arra járnak.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Megkezdődött Magyaralmáson a település vízrendezésének második üteme. A Mór felöli bekötőnél és a Fő utcán már két helyen is egy sávon, váltakozó irányban halad a forgalom még akkor is, amikor nincs munkavégzés. Ám ha a gépek dolgoznak a bontásokon vagy éppen a központi árok átereszénél, akkor időszakosan teljes útzár is elképzelhető. Augusztus 14-től azonban új területeken is elkezdődik a munka. -A vízrendezési projekthez kapcsolódva megkezdődnek a Táncsics és a Széchenyi utca vízrendezési és útépítési munkái. Utóbbi részeként egy Magyar falu Program által támogatott aszfaltozásra is számítani kell. Hétfőn a forgalomtechnikai táblák kihelyezése és a közmű feltárások történnek, ezért érdemes a munkaterületek környékén nagyobb figyelemmel közlekedni, írta közleményében a magyaralmási önkormányzat.

