Díszpolgári kitüntető címet kapott Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok öttusázó, aki 1998-ban kezdett sportolni. Egy év úszás után került át az Alba Volán Sportklubhoz, és saját bevallása szerint ez „szerelem volt első látásra”, azóta az életét meghatározó tényező az öttusa sportág. 16 éves korától számos csapatban és váltóban szerzett érem mellett három ifjúsági európa-bajnoki és világbajnoki egyéni aranyérmet nyert. Máig ő a sportág legfiatalabb világbajnoka, hisz 17 évesen már váltóban aranyérmet nyert. Négyszer lett junior egyéni Európa-bajnok, kétszer egyéni junior világbajnok, aztán még juniorként indulhatott a felnőtt világversenyeken is. 2016-ban egyéni és csapat világbajnoki címet szerzett. A csapat aranyat utána még kétszer megismételték. Élete harmadik olimpiai részvétele volt a 2021-es tokiói. Felkészülését sajnos sérülés is hátráltatta, de ő a rá jellemző „dacos, harcias” hozzáállással úgy döntött, hogy nem hagyja abba a versenyzést, hanem szisztematikusan felépített, óvatos edzésprogram mellett fokozatosan elkezdte a felkészülést. Az eredményt pedig mindannyian láthattuk: Kovács Saci nagyszerű teljesítménnyel bronzérmet szerzett a 2021-es tokiói olimpián. Az öttusázó ma több fronton is igyekszik sikeresen helytállni: amellett, hogy edz, belevetette magát az „edzősködésbe” is, átadva óriási tapasztalatát a fiatal versenyzőknek. A Magyar Honvédség őrmestereként – a családi hagyományokat követve – szolgálja a hazát. Második diplomájának megszerzéséért tanul, és büszke családanyaként neveli férjével kisfiúkat.

Díszpolgár lett Pavelcze László, a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzet-kezelési igazgatója is. Eddig már több mint 50 nemzetközi bevetésen vett részt, mint a speciális mentőcsapat vezetője. Bevallottan sokszor gondolt már rá, hogy abbahagyja ezt a nemes, ám embert próbáló küldetést, de aztán mindig jön egy újabb telefon, hogy menni kell. Eleven gyerek és renitens diák volt. Az osztályfőnöke egyszer azzal adta át a bizonyítványát, hogy nemsokára úgy is a Kékfényben látja viszont. Igaza lett, ha nem is úgy, ahogy gondolta. A Fejér Vármegyei Szent György Kórházban kezdett dolgozni, innen csábították el a mentősök. Minden mentési szakterületre megpróbált képzettséget szerezni, közben megalakította a speciális mentőcsapatot. Az első nagy bevetésük a szajoli vasúti szerencsétlenség volt. Munkatársai főállású hivatásos mentősök, tűzoltók, akik önkéntesként, a szabadidejükben, szabadságuk alatt dolgoznak a mentőcsapatban. A HUBA Rescue 24 mentőcsapat magyar irányítással dolgozik, hét további országban vannak csapataik, és órákon belül bevethetők a világ legtávolabb zugaiban is. Amikor nem a speciális mentőcsapatot vezeti, gyermekeket oktat „A hős benned is benned van” program keretében. A kampány lényege, hogy a gyerekek ne menjenek el senki mellett, aki rosszul van, hanem álljanak meg és próbáljanak meg segíteni. Pavelcze László idén a földrengés sújtotta Törökországban bajtársaival hét életet mentett meg.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Pro Civitate kitüntető címet kapott Cseh József onkológus főorvos. Cseh József 1980-tól a mai napig a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dolgozik. Az elsők között szerzett onkológusi szakvizsgát, 1993-tól a kórház osztályvezető orvosa volt. Fő feladatául az intézetben addig még nem létező onkológiai fekvőbetegosztály megszervezését kapta. Létrehozta a „Rák ellen Fejér Megyében és Térségében” Alapítványt, segítve az osztály felszerelését, a gondozó működését. Az általa megalapított Kézenfogva Onkológiai Klub is rendkívül fontos társadalmi feladatot lát el a daganatos betegségben szenvedők rehabilitációjában, a gyógyult betegek testi-lelki gondozásában. Cseh József időközben megyei onkológus szakfelügyelő főorvos lett, megszervezte a Magyar Onkológusok Társasága Dunántúli Szekcióját, amelynek tíz éven át elnöki feladatait is ellátta. Tudományos munkája is számottevő. 2020-tól – nyugdíj mellett – heti hét napon a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon dolgozik, visszatérve eredeti szakterületéhez. Két gyermeke van és két unoka büszke nagypapája.

Pro Civitate kitüntető címet kapott Kovács Zsolt rendőr ezredes. Személye megkerülhetetlen, ha a Székesfehérvári Rendőrkapitányság elmúlt harminc évének történetéről beszélünk. Rendőrségi pályafutását a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán kezdte, ahol – rátermettségének és elhivatottságának köszönhetően – egyre magasabb beosztásokban állt helyt. 2012 decemberétől 2022 márciusáig első számú vezetőként, Székesfehérvár városának rendőrkapitányaként dolgozott. A hivatása gyakorlása során eltelt hosszú időszak számtalan változást hozott a rendőri munkában, és a különböző beosztások is különböző elvárásokat támasztanak. Mindezeknek maximálisan eleget tett, kollégái és ismerői jellemzése szerint „munkáját mindig jó értelemben vett, régi vágású zsaruként végezte”. Kiváló elméleti és gyakorlati felkészültségű, sokoldalúan képzett vezető, akihez kollégái mindig fordulhatnak a felmerülő kérdések megoldásában. Széleskörű, kölcsönösen együttműködő kapcsolatot alakított ki az önkormányzati, az igazságügyi és a társadalmi szervezetekkel, valamint a közbiztonságért tevékenykedő civil szervezetekkel.

Pro Civitate kitüntető címet kapott Lukácsy József közíró, a Vörösmarty Társaság egykori alelnöke. Városunk egykori önkormányzati képviselőjétől fájóan korán, életének 65. évében, 2022 október nyolcadikán sajnos búcsút kellett vennünk. Családjával Marosvásárhelyről érkezett Székesfehérvárra. Fogorvosként dolgozott előbb városunkban, majd Abán. A közélet minden rezdülését fiatalkora óta figyelemmel kísérte. A kezdetektől jelen volt a rendszerváltást előkészítő országos szellemi műhelyekben, és aktívan bekapcsolódott Székesfehérvár közéletébe. 2002 és 2006 között városi képviselőként, előtte és utána az önkormányzat bizottságainak külső szakértőjeként szolgálta Székesfehérvárt. Álláspontját mindig markánsan képviselte, de műveltségét, széles látókörét, erkölcsi kikezdhetetlenségét, polgári méltóságát és a feléjük tanúsított tiszteletét vitapartnerei is elismeréssel illették. Miközben Székesfehérváron igazi szellemi otthonra lelt, napi kapcsolatban állt az erdélyi magyar kulturális élet szereplőivel, A Vörösmarty Társaság alelnökeként fáradhatatlan szervezője és mecénása volt a kulturális rendezvényeknek. Publicisztikái rendszeresen megjelentek a helyi és az országos sajtóban és szerkesztve könyv formájában is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A díjat a díjazott fia, Lukácsy Gergő Bence vette át.

Pro Civitate kitüntető címet kapott Mórocz István könyvkötő mester. Neve a fehérváriak körében fogalommá vált az elmúlt évtizedekben, legyen az szakdolgozatleadásra készülő hallgató vagy éppen egy jeles ünnepre egyedi ajándékot, oklevelet készíttető családtag, munkatárs, műhelyükben mindenki segítségre lelt és lel. Feleségével közösen alapított és működtetett, igazi családi vállalkozás az övék. Mórocz István nagy hangsúly fektet míves, ősi mestersége hagyományteremtő, óvó-védő voltának megőrzésére. Példaértékű tudással alkot, a régi technológiai eljárásokat ötvözve a mai kornak megfelelő technikákkal. Kiállítások alkalmával, előadásain keresztül széles körben hirdeti, hogy a könyvet tisztelni, becsülni, szeretni kell! Bemutatók alkalmával ismerteti meg a fiatalabb nemzedékeket is csodás mesterségének fortélyaival, szépségével. Mórocz István marandadót alkotó, értéket teremtő könyvmester. Székesfehérváron immár 50 éve mutatja be munkáin keresztül csodás mesterségének gazdag repertoárját. Éremtartó díszdobozai, díszhengerei, oklevélborítói sok évtizede színesítik ünnepeinket.

Pro Civitate kitüntető címet kapott Nagy Alajos okleveles faipari mérnök, aki a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán végzett. Friss diplomásként költözött Székesfehérvárra, ahol a Székesfehérvári Bútoripari Vállalatnak a technológusa, később főmérnöke, majd 1981-től igazgatója lett. Felépítette a Garzon Bútor Cégcsoportot, évente 150 belsőépítészeti projektet visznek, jelentős nagysorozatú faipari és fémipari gyártási kapacitással bírnak, belföldön és külföldön egyaránt jegyzik nevüket. Tradíció és innováció – ez a két szó határozza meg életszemléletét. Hisz abban, hogy az értékek, hagyományok megőrzése mellett a folyamatos megújulás, a változáshoz való rugalmas alkalmazkodás elengedhetetlen. Kiemelt figyelmet fordít a dolgozók megtartására, folyamatos képzésére. Ő maga is tagja a cég nyugdíjasainak kezdeményezésére létrejött egyesületnek, a Garzon Baráti Körnek és Védett műhelyként lehetőséget adnak megváltozott munkaképességű kollégáknak is. Támogatja a faipari mérnökképzést hazánkban, címzetes egyetemi docens. Büszke két lányára és öt unokájára.

Pro Civitate kitüntető címet vehetett át Szépné Holczer Piroska, akinek családjában igazi példát kapott a munka szeretetéről és megbecsüléséről, így már a felsőfokú tanulmányai során napközis nevelőként dolgozott, majd tanárként is itt helyezkedett el. 1992-től csatlakozott a Vörösmarty Mihály Ipari Szakmunkásképző Iskola csapatához könyvtárosként, magyartanárként. 2017-ben vette át az akkor már a Székesfehérvári Szakképzési Centrum keretében működő Szakgimnázium és Szakközépiskola vezetését. Mindig a tanulók és pedagógusok fejlődését és a jó munkakörnyezetük kialakítását tartotta szem előtt, számos verseny és szakmai fejlesztés valósult meg ebben az időszakban az intézményben. 2020-ban kapott felkérést a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatói posztjára, melyet idén március 31-ig töltött be. A férjével és lányával meglévő, kiemelkedően meghitt családi légkör mindig is segítette szakmai pályájának alakulását.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Tiszteletbeli polgár lett Nikolics Nemanja válogatott labdarúgó. Az ötszörös gólkirály, magyar bajnok, válogatott labdarúgó pályafutását szülővárosában, Zentán kezdte, majd 19 esztendős korában igazolt Magyarországra. 2010. február 1-jén szerződött a fehérvári labdarúgócsapathoz. Szabó József és Petres Tamás után ő lett a Vidi történetének harmadik gólkirálya. A következő idényben a csapat bajnok lett, ő pedig ugyanebben az évben letette az állampolgársági esküt. Öt év után Lengyelországba, a Legia Varsó együttesébe, majd Chicagóba igazolt. Pályafutása során három országban lett gólkirály. 2020 februárjában „hazatért” a Vidibe, és – bizalmuk jeléül – a csapattársak csapatkapitánynak választottak. A Vidiben összesen 314 tétmérkőzésen 164 gól szerzett. Búcsúzásakor a klub a 17-es mezszámot tiszteletére visszavonultatta. Nikolics Nemanja, vagy ahogy mindenki hívja Niko, igazi ikonja lett nemcsak a csapatnak és a labdarúgásnak, hanem Székesfehérvárnak is. A mindig közvetlen sportolót hamar a szívükbe zárták a szurkolók és a fehérváriak. Büszkék vagyunk rá, hogy hosszú ideje már Székesfehérváron él és amikor csak teheti, itthon tölti idejét feleségével és három gyermekével.

Tiszteletbeli polgár lett Nagy Benedek, térségünk egyik legmeghatározóbb kortárs művésze, alkotója. Pedagóguscsalád gyermekeként látta meg a napvilágot, a művészet felé Cziráki Lajos rajztanár, festőművész hatására fordult. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán szobrász szakon mestere Szabó Iván volt. 1964 óta él Móron, ahol először iskolában tanított, majd szabadúszó szobrászként kezdett el dolgozni. Az 1990-es évek elejétől megalapította a móri Képző- és Ipariművészeti Szabadiskola Alapítványt, amely különböző művészeti táborok keretében ad otthont és teret a közös alkotásra Fejér vármegye művészeinek, és ahol a mesterek és tanítványok egy műhelyben, együtt tevékenykedhetnek. Nagy Benedek alkotói palettája széles: kisplasztikákat, érmeket és köztéri kompozíciókat: emlékműveket, emlékszobrokat, portrékat, domborműveket készít. Művei Székesfehérváron is számtalan helyszínen megtalálhatóak és ezekben a hetekben is dolgozik egy fehérvári alkotáson. Egyedi, másokkal össze nem téveszthető látásmódja, a téma, a helyszín és a gondolat egységének plasztikus megjelenítése jellemzi, művészi mégis közérthető, értéket teremtő alkotásait.

Az elismerések átadása után a hagyományokhoz hűen közösen koszorúzták meg Szent István szobrát az ünnepi közgyűlés résztvevői, Magyarország kormánya, az Országgyűlés, a Magyar Honvédség, Fejér vármegye és Székesfehérvár minden polgára nevében.