Az OMV információi szerint Magyarországon évente 27 ezer haláleset történik hirtelen szívleállás miatt, és ez nagyjából napi 70-et jelent. Hangsúlyozzák, az időben elkezdett mellkaskompresszióval és a korai defibrillátor-használattal ez a rendkívüli szám csökkenthető. Ez utóbbival a beteg túlélési esélyét megháromszorozhatjuk. Éppen ezért a cég úgy döntött, hogy 19, autópályák mellett található töltőállomására újraélesztő berendezéseket telepít.

Kiemelték, bár a legmodernebb gépeket szerezték be, melyek magyar nyelvű segítséget nyújtanak a felhasználóknak, emellett munkavállalóikat is folyamatosan képzik, és biztosítják számukra az elsősegélyoktatást. Így tehát - ahogy írták- a defibrillátorok használatára az adott töltőállomásokon dolgozók külön képzést is kaptak, így szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak. A most beszerzett és telepített készülékek külön elektróda-csere nélkül, azonnal alkalmazhatók gyermekekre is.

Az alábbi töltőállomásokon érhetők el a defibrillátorok:

· H1773, M0 Szigetszentmiklós

· H2071, M0 Törökbálint

· H1988, M1 Arrabona bal

· H2056, M1 Bábolna bal

· H1971, M1 Bábolna jobb

· H1752, M1 Bicske jobb · H1753, M1 Óbarok bal

· H2062, M3 Karácsond bal

· H2061, M3 Karácsond jobb

· H2066, M5 Inárcs bal

· H2065, M5 Inárcs jobb

· H2105, M5 Röszke bal

· H2104, M5 Röszke jobb

· H2095, M6 Dunaújváros bal · H2096, M6 Dunaújváros jobb

· H2112, M6 Geresd bal

· H2111, M6 Geresd jobb