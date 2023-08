A kérdést felvető szerint meg kellene kérdezni a lakosságot, kinek van igénye a Kisbíróra nyomtatott formában a továbbiakban is? „Talán egy picit segít a költségvetésnek, ha nem gyártunk felesleges szemetet, hiszen online is elérhető a tartalom.” – olvasható az érvelésben. Az ötletgazda azt is felvetette, a következő Kisbíróba bele lehetne tenni egy matricát, aminek a postaládára történő kiragasztásával a házban lakók jelezhetnék, továbbra is igényt tartanak az újságra a szokásos, hagyományos formában. Aki viszont nem teszi ki a matricát, annak nem kellene az újságot bedobni.

Vannak, akik szerint jogos a felvetés, hiszen manapság az emberek egy része – pláne a fiatalabb korosztály – előnyben részesíti az online tartalmakat. Mások viszont úgy vélik, nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik még mindig papír alapon olvasnak szívesebben, netán nem férnek hozzá a Kisbíróhoz elektronikusan.

Ahogy azt a feol.hu megtudta, havi szinten a 200 ezer forintot sem érik el a Kisbíróval kapcsolatos költségek a községben, amit sokan olvasnak még a hagyományos formában. Ugyanakkor, ha hivatalos fórumon is felvetik, az ötlet megvitatása elől sem zárkóznak el. Egy biztos: továbbra is keresnek önkénteseket szórólapozásra. Diákoknak igazolást is tud adni az önkormányzat, így a munkát be lehet számítani a kötelező 50 óra közösségi szolgálatba. Hangsúlyozzák azonban: nem csak diákok jelentkezését várják!