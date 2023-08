Némileg túlzás ugyan, de azért nem állunk távol az igazságtól, ha azt mondjuk a tanszerek tekintetében, hogy határ a csillagos ég. Való igaz, a végső árat sok minden befolyásolhatja, ideértve, hogy milyen intézménybe jelentkezik a gyermek, mikor és honnan kerülnek beszerzésre a tanszerek, valamint milyen minőségűek és márkájúak a tanszerek, de azért nem árt tisztában lenni egy körülbelüli árral. Ennek megállapításához segítségül hívtuk a székesfehérvári Ady Papírt, akik egyébként jelenleg is tanszereket gyűjtenek rászoruló családoknak. De a konkrét árakra visszatérve, megkérdeztem, hogy mégis mennyivel számolhatnak a szülők, ha ’csak’ egy alap tanszercsomagot, valamit iskolatáskát vásárolnak?

– Általánosságban elmondható, hogy nagyon változók az árak, hiszen az általános iskolák listája is igen eltérő. Van, ahol többet, van, ahol kevesebbet kérnek. Az azonban biztos, hogy egy első évfolyamot kezdő gyermek tanszercsomagja a legdrágább, hiszen ilyenkor minden kell. Illetve ebben az esetben az iskolatáska is megdobja a végösszeget. A szülők az első évfolyamot kezdő gyerekeknél nagyjából 20-30 ezer forinttal kalkulálhatnak, ez az ár fedez egy több évre elegendő komplett tanszercsomagot. Fontos azonban tudni, hogy ebben az árban az iskolatáska nincs benne, így azzal együtt akár 50 ezer forintba is kerülhet a tanévkezdés – tudtuk meg a papírbolttól.

Ami a többi évfolyamot kezdő gyermeket illeti, esetükben ez a fele lehet vagy még annyi sem, hiszen, ha jól vigyáznak a dolgaikra, akkor azok akár évekig is jól szolgálhatnak. Egy tolltartó, hegyező, iskolatáska biztosan kitart, ha figyelünk rá.

Érdeklődtem még afelől, hogy érzik-e a forgalmukon a tanévkezdést vagy majd inkább augusztus utolsó 1-2 hetében lesz nyüzsgés? Meglepetésemre, tapasztalatuk szerint nagyon is. Azt mondják a leendő elsősök és szüleik már az óvodás ballagások után nem sokkal mentek. Vélhetően azért, mert ilyenkor a rokonok, családtagok anyagilag besegítenek és egy iskolatáskát vagy tolltartót kapnak a gyerekek. A nagyobbak szülei mostanában kezdték el megvásárolni a tanszereket, a gimnazisták pedig általában a hónap végén, szeptember elején jönnek füzetekért, tollakért és egyéb tanszerekért.

Szerencsére azoknak a szülőknek sem kell aggódni, akik esetleg nem engedhetik meg maguknak, hogy mindenből újat és a legjobbat vegyék. Városszerte rengeteg adománygyűjtő, tanszergyűjtő akció indult, éppen értük, hogy tehermentesítsék a kiadásokat. Az Ady Papír, a Gárdonyi Gáza Művelődési Házzal és az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve augusztus 19-ig várja a tanszerfelajánlásokat.