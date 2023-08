Az önkormányzat munkatársától megtudtuk, hogy szerdán indult és ha minden jól megy és az időjárás sem szól közbe, akkor jövő héten be is fejeződik a Bocskai utca - Fő út és a Petőfi utca - Fő út kereszteződésének aszfaltozása. Addig is a munkálatok ideje alatt a türelmüket és fokozott figyelmüket kérik a közlekedőknek.