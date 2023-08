Szülőfalujában augusztus első hétvégéje mindig egy kicsit Gárdonyi Gézáról szól. Nem volt ez másként a kerek évfordulón sem, ahol az író születésnapja alkalmából egész napos műsorral emlékeztek a helybéliek és a kilátogató érdeklődők az agárdpusztai szülőháznál, a Rönkvár hatalmas parkjában.

Ki ne ismerné a legismertebb Gárdonyi-regényt az Egri csillagokat, mely a halhatatlanok közé emelte őt. Ám azt már kevésbé ismeretes, hogy a szelídsége miatt a galamb-embernek nevezett író fiatalon többször is párbajozott, amiért két alkalommal is letöltendő fogház-büntetésre ítélték. Erdei Péterné, Gárdony alpolgármesterének köszöntőjéből mindezeken felül az is kiderült, hogy a Ziegler Géza néven született író, költő, drámaíró körül mindig, s minden változott, csak a szülői ház, a szülői szeretett és a nemes példa volt állandó. Az alpolgármester asszony beszédében felidézte Gárdonyi életének, munkásságának fő vonulatait. Kiemelte, hogy Gárdonyi Géza művei, gondolatai még mindig a mai napig aktuálisak.

Fotó: Nagy Norbert

Megemlékezésében naplójából is idézett, melynek bejegyzése az első világháború kitörésekor, 1914 augusztus 1-jén született:

„Mától kezdve az V. parancsolat nem bűn. Általános mozgósítás – tehát háború. Civilizált népek között, akik már az állatvérre is tiltakozva néznek! Akiknél iratlan törvény, de mégis törvény, hogy egy vigyázatlan szóval sem okoznak kedvetlenséget az embertársnak. Akik a katonaságot középkorból maradt barbár intézménynek néztük: emberek, akiknek kés van kötve az oldalára: anakronizmus! És most... Krisztus elfordítja fejét a Földtől. A magamfajta lakója ennek a világnak kábultan néz maga elé: ember vagyok-e csakugyan?"

A Hungarikum együttes ünnepi műsora.

Fotó: Nagy Norbert

A megemlékezés a Hungarikum együttes, majd a Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorával folytatódott. Ezt követően pedig ünnepi beszédet mondott Keller Péter, az író dédunokája, aki évtizedek óta lelkiismeretesen gondozza ezt a nem mindennapi örökséget. Köszöntőjében kiemelte, a mai ünnepségnek lelke és szíve volt. Nem lehet eléggé hálás azért, amiért az itt jelenlévők tovább éltetik dédnagyapja emlékét és az ő hagyatékából, örökséget formálnak. Így hiába telt el több mint 100 év halála óta, ő most is köztünk van, gondolatai, mondatai, üzenetei tovább élnek.