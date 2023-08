A befolyt összegből 36 darab új kennelt szeretnének létrehozni, amelyből 14-et néhány nappal ezelőtt már megvásároltak, nemrég pedig elkészültek a felállításukkal is. Eddig nagyjából két és fél millió forinttal támogatták az emberek az alapítványt, valamint a fejlesztési, bővülési céljukat, mely kapcsán Molnár Tamásné Zsazsa, az alapítvány vezetője elmondta, hogy a fennmaradásukhoz elengedhetetlenek a fejlesztések, arról nem is beszélve, hogy az ott élő ebek száma, még a sok örökbefogadás ellenére is napról napra növekszik.

– Sajnos az elmúlt időszakban igen gyakori, hogy a gazdák azért keresnek fel minket, hogy leadják a kutyát, mert elköltöznek és nem vinnék magukkal. De ennél rosszabb, hogy van, aki se szó se beszéd nélkül otthagyja a kutyát a költözéskor. A másik, amivel szintén sokszor ’találkozunk’, hogy anyagilag nem tudják már fenntartani, így szintén leadnák – ecsetelte az alapítvány vezetője hozzátéve, hogy a fent említetteken túl a hozzájuk érkező elszökött vagy elveszett kutyák száma is magas.

De az új kennelekre és a fejlesztésre visszatérve, a jelenleg felállított 14 mellé még legalább ugyanennyit szeretnének megvásárolni, ami ugyan nem a végcél, azaz nem 36 kennel, de már azzal is sokkal több eben segíthetnének. A kennelek egyébként 6 négyzetméteresek és egy férőhelyesek, de jelenleg nincs bennük kutyaház, így arra még biztosan szüksége lesz az alapítványnak.