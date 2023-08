A városgondnokság Berényi úti telephelyén két extrahosszú utánfutót látunk, melyeken hatalmas kupacokban áll a nemrégiben kitermelt rózsatövek kusza kazla. Körülöttük emberek nyüzsögnek szatyorral, ládákkal, zsákokkal, a profibbak metszőollóval, hogy mielőtt megsemmisül az összes rózsa, párat megmentsenek a darálótól.

- Ezek régi, magyar fajták voltak, melyek fenntartása már meglehetősen problémás volt növényvédelmi szempontból. Érzékenyek voltak a gombabetegségekre, és ha elkapta őket egy fertőzés, akkor pár nap alatt eltűnt az összes levél. A rovarok által okozott kártétel sem volt ritka, hiszen például a levéltetvek gyakran szívogatták a bimbókat és az új hajtásokat. Emellett meg is öregedett az állomány. Ezt akarjuk lecserélni, mintegy 7 ezer darab új, korszerű, strapabíróbb rózsafajtára. Az öregek helyett ADR rózsák lesznek, amelyek kicsit alacsonyabb növekedésűek, legfeljebb 1-1,5 méter magasra nőnek meg, és színben is lesz variáció. Ezek oldalra is nőnek meg felfelé is, szóval gyakorlatilag összezárnak - mondta Homoki László kertészmérnök.

A városgondnokság kertészeti divízió vezetőjét arról is kérdeztük, hogy csupán a rózsákat cserélik, vagy maguk az ágyások is változnak a jövőben? - A pergoláknál megmarad a régi ágyások, de a két szalagágyás, vagyis a hosszanti csíkok megszűnnek és azok helyén két 20x20 méteres nagy, egybefüggő ágyás lesz a csatorna felé vezető sétány jobb, illetve bal oldalán - mondta a főkertész.

A halmokban nagyon sok a 20 éves vagy akár annál öregebb rózsa is, de mint megtudtuk, érdemes alaposabban kutatni, ugyanis a legutolsó pótlás tíz évvel ezelőtt volt, ami rózsaévekben mérve nem is olyan nagy idő.

Bodó László is az értékmentő böngészők között mozgott és rendkívül műértő szemmel válogatta a sok ezer tő közül azt, amire neki van szüksége, ezért megkérdeztük, hogy mit érdemes ilyenkor figyelni, melyik rózsatőnek van még esélye egy új életre?

-Ha csak pár vastag gyökere van a rózsának, akkor az nem biztos, hogy meg fog eredni. Ha sok apró hajszálgyökér is van, akkor nagyobb eséllyel marad meg. Fontos, hogy a gyökereket is vissza kell metszeni, főleg a vastagabbakat, és le kell tisztítani a tövet, vagyis a szárazabb ágakat el kell távolítani, a szebb, zöldebb, élőbb vesszőket pedig vissza kell metszeni 2-3 szemre. Ha ez megvan, rézoxikloridos vízbe kell beáztatni az egészet, hogy fertőtlenítsük, ugyanis a gyökéren és a törzsön sok helyütt látható fehér elszíneződés gombabetegségre utal. Ha ez megvan, elkészíthetjük a gödröt, amibe szórhatunk zsákos marhatrágyát, majd érdemes jól belocsolni és minden nap öntözni, és persze bízni abban, hogy tavasszal kihajt.