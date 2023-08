Az Anima Sound Systemtől megszokott, nagyszabású, látványos bulira készül szeptember 2-án, szombaton este 20 órakor a zenekar Martonvásáron. Prieger Zsolt, az együttes vezetője a feol.hu-nak elmondta: az egyetlen Fejér vármegyei koncertjük lesz a mostani ebben a koncertsorozatban. A helyszín pedig nem véletlen: a zenekarvezető otthona, Martonvásár lett a kiválasztott szerencsés (Prieger Zsolttal itt beszélgettünk Martonvásárról.)

Fotó: Anima

Az Anima Sound System idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, melynek apropóján a fellépések is rendkívüliek: látványos, táncosokkal, fényfestéssel készülnek Martonvásárra is.

- És természetesen lesznek vendégeink is: a Kelemen Kabátban énekese, Horváth Boldizsár, Lil Frakk, Kovács Antal a Romano Dromból, a Martonvásári Kismamakórus és a Dynamic Dance Crew is ott lesz a szeptember 2-i koncerten, a martonvásári Fő téren – tette hozzá a zenekarvezető. Különleges dalokra is számíthat a közönség az ígéretek szerint, melyek között reméljük, felcsendül majd a Csinálj gyereket, a Tedd a napfényt be a számba vagy a ‘68.

Fotó: Anima

Az Anima, az ország első elektronikus zenekara az elmúlt harminc évben igen sokat tett le az asztalra: ott voltak minden magyar nagyfesztiválon, de a nemzetközi porondon is. Felléptek London, Párizs, Berlin, Prága, Moszkva, Barcelona és Brüsszel deszkáin és ott voltak többek közt a jakartai Soundsfair Fesztiválon vagy a berlini központú Womex-en is. Díjak, nemzetközi és magyar sztárokkal való közös fellépések sorakoznak az elmúlt évtizedek eredményei között, így tehát van mit ünnepelnie a zenekarnak. Amely tehát ezúttal haza érkezik – Martonvásárra.