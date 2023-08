A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület és A Grundfos Magyarország Kft. nem először szervez közös programot. Már tavaly is fogadta a multicég az állami gondozásban élő fiatalokat azért, hogy bemutassák nekik a szakmákat, a munka világát – meséli a feol.hu-nak Janó Andorné, az egyesület vezetője. Most szerdán is hasonló programra kerülhetett sor, „Előtted az élet!” címmel. A pályaválasztás előtt álló állami gondozott fiatalok, közülük is a 12-18 év közötti korosztály kapott lehetőséget a gyárlátogatásra és az előadásokon való részvételre.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

- Nagy lehetőség ez a gyerekeknek, hiszen nem csupán megnézhetik belülről a gyárat, de az itt fellelhető összes szakmába bepillantást nyerhetnek a takarító munkájától a vezető beosztásokig. Az előadók pedig történeteikkel, tájékoztatójukkal segítik a fiatalokat a tervezésben, s abban, hogy megtudják, milyen is az élet egy multicégnél – mondja az egyesület vezetője, aki elárulja azt is: az idei nyáron például már dolgozott olyan állami gondozott diákmunka keretében a cégnél, aki a tavalyi gyárlátogatáson ismerkedett meg a közeggel.

- A lényeg mégis az, hogy tűzzenek ki célt, tudják meg, miért érdemes tanulni, miért jó dolgozni. Motivációra van ugyanis szükségük, hiszen ezek a fiatalok nem a saját családjukban élnek, ahol példát láthatnának.