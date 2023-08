Az olvasói megkereséssel egyből az önkormányzathoz fordultunk, akik ugyan bejelentést erre irányulóan nem kaptak, de azért a Hatósági Főosztály kollégái kimentek ellenőrizni a helyszínt, ahol kiderült, hogy nem parlagfű, hanem egyéb gyomnövény volt a területen. A gyom eltávolítását ugyanekkor nem ők végzik, hanem a területet jelenleg kezelő kivitelező, akit tájékoztatásuk alapján fel is szólítottak erre.

Érdeklődtünk még arról is, hogy a város más részein mennyire jellemző a parlagfű? Érkeztek- e bejelentések az elmúlt időszakban?

– Ez az évnek azon időszaka, amikor rendszeresen érkeznek bejelentések parlagfűről és gazos, nem megfelelően gondozott területekről, a város minden részéből. Fontos hangsúlyozni, hogy ahonnan parlagfüvet jeleznek, ott gyakran nem parlagfű, hanem egyéb gyomnövény található a területen, de természetesen ennek rendbetételére is felszólítja a tulajdonosokat a Hatósági Főosztály Igazgatási és Környezetvédelmi Irodája – árultak el hozzátéve, hogy tapasztalatuk szerint a levélben tett felszólításra eleget tesznek kötelezettségüknek a területek tulajdonosai, amelyek rendbetételt egyébként a szakemberek le is ellenőrzik. Valamint azt is megtudtuk ezzel kapcsolatban, hogy hatósági eljárás indítására idén még nem került sor.

Az önkormányzat ezentúl kitért még a Géza nagyfejedelem tér felújítására is, melyről mint mondták a Szent István-székesegyház mögötti terület építési terület, ahol nemrég fejeződött be a múzeum munkatársai által végzett régészeti feltárás. A feltárt eredmények – városfal- és épületmaradványok – ismeretében pedig újratervezik a tér kialakítását.

– A burkolaton bemutatásra kerülnek a fontosabb fal- és épületmaradványok helyei, illetve a feltárt közművek miatt is szükséges a tervmódosítás. A Géza nagyfejedelem tér teljesen megújul, a szobor a tér másik részébe kerül majd vissza, és sor kerül a zöld növényzet, fák telepítésére is – részletezte válaszában az önkormányzat, valamint azt is megtudtuk, hogy a felújításhoz szükséges kőanyag beszerzése már megtörtént és a kivitelezéshez szükséges pénzügyi keret is rendelkezésre áll.

– A környéken élőktől még egy kis türelmet kérünk. A térátalakítás miatt hatósági engedélyeztetés szükséges, így várhatóan jövő tavaszra készülnek el a térmegújító munkálatok, és vehetik birtokba a fehérváriak az új közösségi teret – mondták.