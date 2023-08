A Béke tér tulajdonképpen a község központja, amelyet a templom, és a Gránás Turistaház határol, de van itt játszótér a településen élő gyerekek számára és ez az emlékművek egy részének helyszíne is. Ennek a területnek a megújítására nyert 86 millió forintos támogatást az önkormányzat még tavaly, ám az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt a munkaterületet végül csak idén február elején adták át. Azóta azonban gőzerővel folynak a munkák.

- A játszótér már elkészült, a csúszkapálya azonban még javítás alatt áll. Ennek ellenére a részműszaki átadás - átvétel megtörtént és ugyan a napvitorla sem került még fel, de úgy döntöttünk, hogy a gyerekek csütörtöktől, azaz augusztus 17-től ideiglenesen birtokba vehetik az új játszóteret. Jelezném, a kerítés biztonsági célokat szolgál és nem azért épült, hogy bárkit is kizárjunk! A kaput ezért mindig tartsák becsukva – hívta fel a figyelmet Krausz János, polgármester.

A játszótér mellett elkészültek az új növények beültetésével – füvesítés és némi tereprendezés még lesz - a térköves járdákkal, valamint az új utcabútorok telepítésével. Hátravan még a forrás előtti területre tervezett rózsalugas kialakítása, gyártás alatt vannak a hidak korlátelemei és két információs tábla is kerül még a térre. Az eredeti tervekbe belekerült az önkormányzati tulajdonában lévő buszváró felújítása is, egyelőre még ez sincs kész, de a polgármester ígéretet kapott arra, hogy a szerkezet még a projekt határideje, azaz szeptember 31. előtt megkapják.

Az új növényeket már beültették a területre

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Béke tér hivatalosan még építési terület, kint is van az erre figyelmeztető tábla, éppen ott, ahol a Hegyalja út mentén már kikerült az augusztus 26-án hivatalosan is megnyíló, több települést is érintő Fotókozma kiállítás idei alkotásainak egy része. Ami pedig a jövő év fejlesztéseit illeti, már tervezési szakaszba jutott egy másik nyertes pályázat, amelynek köszönhetően mintegy 140 millió forintból újulhat meg a falu több útjának - Kossuth, Vértes, Táncsics, Balás Jenő utcák, a Béke tér felső szakasza és Gánt-Bányatelep belső út – aszfaltcsíkja. Ahogy Krausz János elmondta, ezek azok a belterületi utak, amelyek eddig nem kerültek felújításra. A munkák várhatóan jövőre indulnak.