Szeptemberben csapadékvíz-elvezetési munkálatok kezdődnek a településen. Az önkormányzat – a közbeszerzési eljárást követően – a napokban két társasággal írta alá a csaknem 280 millió forint értékű kivitelezési szerződést. A projekt a terület- és településfejlesztési operatív program pályázati támogatása nyomán valósul meg, az építkezés a Petőfi utcát érinti.

Amint Borján Péter polgármestertől megtudtuk:

– A csapadékvíz-elvezető csőrendszer 1,3 kilométer hosszúságban épül, vápás útszerkezettel, amelyet K-szegély határol. A csapadékvíz-elvezető végén, a völgyben, egy szikkasztó záportározót alakítanak ki. Kőszárhegy két vízgyűjtő területhez tartozik, a beruházás a Szabadbattyán felé eső részt érinti elsősorban. Az épülő nyomvonal „felső” végpontja a Szabadság utca és a Táncsics utca közé esik, tehát a Szabadság utcától a Polgárdi felé eső részt már nem érinti, munkagépek közlekedésére azonban itt is számítani kell.

– A Petőfi utca valamikor övárokként funkcionált, és megvédte a csapadékvíztől a belső utcákat. A szőlőhegyi múltra visszavezethető okok miatt a falu belső utcái keskenyek, oda csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésére csak nagyon költséges beavatkozásokkal lenne lehetőség. Az elsődleges cél tehát a védvonal kialakítása. A beruházással érintett nyomvonal hosszesése több mint 70 méter. A nagy szintkülönbség miatt a Szár-hegy felől érkező csapadékvíz gyors sodrású lefolyása miatt az utcát nagyon kimossa, más helyeket pedig hordalékkal terít meg.

A munkálatok még ebben az évben befejeződnek. A Petőfi utca több hónapon keresztül csak szakaszosan lesz járható, hiszen az építkezés az amúgy is keskeny utca teljes szélességét érinti. A tervek szerint egyszerre 40–50 méter hosszúságban ássák ki a nyomvonalat. A lefektetett csövekre visszakerül a töltés, mert a munkagépek is csak így tudnak közlekedni. Az elkövetkezendő hónapokban az önkormányzat kéri az érintett ingatlanok tulajdonosainak türelmét. Azt is kérik, hogy a gazdálkodók a mezőgazdasági célú közlekedésre keressenek más útvonalakat.

– A tervezés során fontos szempont volt a csapadékvíz helyben tartás elvének megvalósítása, ezért is épül szikkasztó tározó. Fontos, hogy ezt az elvet a lakosság is alkalmazza, és minél több csapadékvizet hasznosítson, de legalább

szikkasztással tartsa helyben, javítva a közvetlen környezetében a talaj vízháztartását – tette hozzá Borján Péter.