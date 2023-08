Határozottan léptek fel az ovisok 49 perce

Csak azt kellett eldönteni a gyerekeknek, hogy mit rejtsen a tészta Székesfehérváron (videó, galéria)

Immár négy éve hagyomány, hogy a Budai úti LISZI Iroda előtt az ART Kulturális Egyesület részvételével Palacsinta Pénteket tartanak, ahol szabadon választható minden gyermek számára, hogy mi legyen az ízes töltelék, ami akár ízes is lehet. A nyárzáró rendezvény most is nagy sikert aratott.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A Víziváros egyik csodája az a rendezvény, melyen részben búcsúztatják, lezárják a nyarat, részben pedig felkészülnek a közelgő iskolakezdésre a gyerekek. Az ünnep eredetéről Víziváros önkormányzati képviselője, Horváth Miklósné beszélt, aki maga is kesztyűt húzott, hogy töltse, tekerje és hajtogassa a palacsintákat a kortól függetlenül csillogó szemek tulajdonosainak. -Szerettük volna, hogy a gyerekek számára jól végződjön a nyár, és jól kezdődjön az ősz. Ennek pedig mindig valami olyan élményhez kell kötődni, amire szívesen gondolnak vissza, az édes, jó palacsinta pedig ilyen élményt ad. Az ART Kulturális Egyesület tagjai Pisch Norbert vezetésével korán kezdett pénteken, így jóval a délelőtt 10-re meghirdetett kezdés előtt állt a sátor és alatta felsorakoztak az asztalon a maratoni palacsintasütés eszközei, és alapanyagai. Még nem fordult meg a levegőben az első feldobott palacsinta, mikor a Vízivárosi Óvoda apróságai már felsorakoztak a Budai út roppant épületének tövében, türelmesen kivárva, mikor kerül rájuk a sor ezen a pénteki palacsinta partin. A készítőktől, pontosabban a töltést, tekerést, hajtogatást magukra vállalók részéről elhangzó kérdést, a: -Te milyet szeretnél kezdetű nem ejtette kétségbe az ovisokat. Teketóriázás nélkül el tudták dönteni, hogy milyen legyen a töltelék a Palacsinta Péntek tekert vagy éppen hajtogatott finomságaiban. A szokásos kakaós, fahéjas, csokis és lekváros palacsinták közül választhattak, de a legnépszerűbb most is a kakaós és a fahéjas volt.

Palacsinta Péntek Fehérváron Fotók: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Még nem kapta meg a Vízivárosi Óvoda legtürelmesebb gyermeke a finomságot, és máris felbukkant az Árpád Úti Óvoda palacsintára éhes gyerekkígyója. A sok-sok gyermek és a velük érkező nevelők mellett néhány bátor járókelő is szerencsésnek érezhette magát, ugyanis a Palacsinta Péntek nincs korhoz kötve, így a kora délutánig tartó, nyárzáró ünnepnek sok résztvevője volt.

