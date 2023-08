Berkényi Tamás a kórház tulajdonosa és létrehozója mutatta be az állatvédelmi kormánybiztosnak, Ovádi Péternek a 27 évre visszatekintő vadmadár-védelmi és gyógyítási munkát - erről a vadmadárkórház is beszámolt közösségi oldalán. Szóba került a 17 éve tartó környezetnevelési- és szemléletformáló program is, amit Madármentés-Lélekmentés nevet kapta, Berkényi Tamás és felesége Lauschmann Ildikó közös létrehozásában és működtetésében. Most erről a látogatásról, beszélő hollókról, barátságos, mesebeli őzikékről, simogatni való állatokról, gyógyulófélben levő madarakról közölt képeket Ovádi Péter, melyet a posztra kattintva megtekinthetnek.