– Olyan szakemberekkel lehettünk együtt a táborban, hogy érthető, ha azt mondom, fejlődtem a versmondásban. Sokat segítettek nekünk – mondta a feol.hu kérdéseire válaszolva Emma. A stílusgyakorlatok estéje tetszett a leginkább a vajdasági hölgynek, ahol sokat nevettek, szórakoztak és mindemellett csiszolhatták a színészi, előadói képességeiket improvizációs gyakorlatok segítségével. Ám a kirándulások is beszédesek és felszabadítóak voltak.

Emmát is megkérdeztük, vajon lehet-e srácokkal versmondáson keresztül ismerkedni. – Ismerkedni, szerintem versmondással igen egyszerű. Ugyanis az ember ilyen táborokban, esetleg versmondó versenyeken olyanokkal találkozik, akikkel egyezik az érdeklődési körük. Idén így én is sok új barátra tettem szert. A mostani generációt a költészet, az irodalom nagyon nehezen ragadja meg. Talán ez részben a kötelező olvasmányok miatt van, mivel az iskolában ugyan azokat adják fel, mint 30 évvel ezelőtt, ami a mostani gyerekeket eltávolítja magától az olvasástól, mert unalmasnak gondolják – mondta el őszintén saját véleményét. Ugyanakkor megtudtuk Emmától, hogy nem tudná elképzelni az életét a könyvekből szerzett rengeteg történet nélkül, hiszen ezek színesebbé tették az életét, és mellette a szókincse is szaporodott. Jól látszik, Lengyel Emma imád olvasni, de a keze sincs soha láb alatt, hiszen szeret festeni, rajzolni.