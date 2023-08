Ellátogattunk a Pátkai-tározóhoz, hogy megnézzük, „hogy van”. Vize laikus szemmel éppen olyan barnának tűnik, mint a Velencei-tóé, amely az elmúlt pár hónapban szembetűnő változáson ment keresztül. Ahogy többször megírtuk, a tó színe nem befolyásolja a víz fürdési minőségét, így a nyaralóknak nem lehetett okuk ezzel kapcsolatosan panaszra. De mi a helyzet a Pátkai-tározóval? Megkerestük a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, s megkérdeztük, végeznek-e vízminőségi vizsgálatokat a tározónál, és ha igen, milyen rendszerességgel?

Mint megtudtuk, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Velencei-tó vízrendszerén rendszeres vízminőségi méréseket végez. Jellemzően havi rendszerességgel, nyáron kétheti gyakorisággal, a tározókból végzett vízpótlások alkalmával pedig ennél is gyakrabban: 5-8 naponta.

A vizsgálatok eredményei kapcsán megkérdeztük, milyen eltéréseket tapasztalnak mostanában. A vízminőségi mérésekről általánosságban kijelentették: a vízügyi igazgatóság méréseinek elsődleges célja az általános vízminőségi állapot, elsősorban az eutrofizációs (algásodási) folyamatok, vagy a vízállás alakulásának és a vízminőségi állapot összefüggéseinek követése. Méréseiket nem a parti területeken, strandokon hanem a nyílt vízen végzik. Bár nem kutató laboratóriumként működik az igazgatóság, de igyekeznek válaszokat találni azokra az eseti jelenségekre is, melyeket a vízrendszeren tapasztalnak.

Ilyen volt a Velencei-tó vizének elszíneződése is. A jelenség ugyanis felkeltette a szakemberek érdeklődését is: a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembereinek segítségével sikerült kimutatni, hogy pikoalgák (igen kis méretű algák) elszaporodása állhat a jelenség hátterében. Ám ez – ahogy már korábban is megírtuk - nem okoz vízminőségi problémát.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A Pátkai-tározó vizsgálata során azonban arra lettek figyelmesek a szakemberek, hogy algatartalma igen magas, sőt, növekvő tendenciát mutat és a tározó vizében jelentős mennyiségben találhatók toxintermelésre képes algafajok – tudta meg a feol.hu. Éppen ezért, a tározóból a Velencei-tóba történő vízeresztés a tó vizének minőségét veszélyeztetné, így vízpótlás jelenleg nem folyik.

Így jogosan jön a kérdés, hogy van-e összefüggés a tározó, valamint a Velencei-tó színe között? A feol.hu fel is tette a kérdést. A vízügyi szakemberek szerint közvetlen összefüggés még sincs. A magyarázat szerint a Pátkai-tározó vize alapvetően a Velencei-tó nyugati, mocsári növényzettel, nádasokkal, úszólápokkal borított területein jut a tóba. Ennek a területnek a növényzete szűrőmezőként működve védi a tavat. Emellett az eresztések vízminőségi ellenőrzés mellett zajlanak, azaz látják, hogy vízeresztés esetén a tározó vize meddig jut el a tóba. A rekreációs céllal használt területek vízminőségét így a tározókból érkező víz gyakorlatilag nem befolyásolja.

Forrás: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A sárgás-barnás színt okozó pikoalgák elszaporodásának okai a Velencei-tóban nem ismertek, de a - legutóbbi vízeresztés alkalmával beeresztett - tározóvíz bevezetéséhez közelebbi területek felé egyre gyengébb ez a jelenség. Ebből azt a következtetést vonták le a vízügyi szakemberek, hogy nem a tározóvíz a hatás oka.

Az azonban mindenképpen egyértelmű, hogy a Pátkai-tározóban jellemzően erősen algásodott a víz, gyakori, hogy az algák mennyisége meghaladja a elfogadható szintet - ahogy az jelenleg is fennáll. Vízállása azonban továbbra sem okoz meglepetéseket. A júniusi nagy csapadékok nyomán történt vízszint-emelkedés után, a csapadékmentes időszakokban megkezdődött a párolgás, a tározó vízszintje jellemzően a párolgási veszteség miatt mutat most csökkenő tendenciát. Most, augusztus 23-án a tározó vízállása 413 centiméter volt.