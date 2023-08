A LogSol Kft. teljes mértékben vállalja át a költségeket, hogy lehetőséget biztosítson fiatal tehetségeknek. melyben a program során a diákok számára exkluzív szállást és ellátást kínálnak egy éven keresztül, és bemutatják a régió kiemelkedő vállalkozásait, középpontban saját tevékenységükel és stratégiai partnereinkkel.

Emellett egy kreatív képzőművészeti alkotótáborral is várják a fiatalokat, ahol saját képességeiket fejleszthetik és bekapcsolódhatnak a helyi kulturális örökség megőrzésébe. A program célja, hogy a mentorált diákoknak ne csak támogatást nyújtsanak, hanem inspiráló és gazdagító élményekkel is gyarapítsák őket.

Az eseményen részt vesz György László kormánybiztos, a program alapítója is, valamint a LogSol Kft. vezetői. A csütörtöki sajtótájékoztatón a támogatási szerződés ünnepélyes aláírására is sor kerül. Az esemény során betekintést nyerhetünk a LogSol Kft. szakmai profiljába is, az aggregátorok és szünetmentes tápegységek gyártásába, telepítésébe és szervizelésébe.