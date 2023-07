A Családok Hete programsorozat rendszeresen kínál a legkülönbözőbb programok, kikapcsolódást Móron, ám ezalkalommal a Szent István parkban szervezett művészeti hét, a Public Art alkotófolyamatába is aktívan bekapcsolódtak.

Fotó: Fenesi András

-Ebben az évben a Móricum Kulturális és Közösségi Egyesület is részt vett a Public Art-on, a Családok hete keretében. Alkotó család címmel tartottuk a rendezvényt, melynek az volt a célja, hogy a gyermekeket is bekapcsoljuk, bevonjuk a már tíz alkalommal megrendezett köztéri alkotóműhelybe. A Festegess Timivel, vagyis Sturcz Timi vezetésével zajlott az esemény a gyerekekkel. Mintegy 50 főnek kellett pitypangos képet készíteni. Hiába ugyanaz volt a feladat mindenkinek, ahány induló, annyi féleképpen valósították meg, mondta Fenesi András.

Mint megtudtuk, az ötven, különböző festmény nem versenyre készült, pusztán csak az alkotás öröméért. A kapott akrilhoz mindenkinek járt egy vászon, amire festhetett, és persze mindenkinek volt saját palettája is a színek keveréséhez.

-Óriási sikere volt a Mesi Műhely foglalkozásának is, melynek keretében Kamarás Emese irányítása mellett természetes alapanyagú játékokat, agyagszobrokat készíthettek a gyerekek, mondta Fenesi András.

Fotó: Fenesi András

A családok legnagyobb örömére nemcsak a nap folyamán létrehozott festmények, szobrok, játékok voltak maradandók, hanem maga az együtt alkotás élménye is. A biztonság kedvéért, hogy más nyom is maradjon utánuk, otthagyták a gyerekek a tenyérlenyomatukat és néhány különleges domborművet, képet is a Szent István parkban álló fák törzsén.