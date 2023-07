Bokrétaünnepet akkor tartanak, mikor az építkezés eléri a legmagasabb pontját, avagy az épület tartószerkezetének elkészültekor. Ilyenkor fát emelnek az épület legmagasabb pontjára, s szalagokkal is díszítik azt, hogy még ünnepibb küllemet kapjon a "bokréta".

Felső kép jobbra: Umenhoffer Ferenc, az AXIÁL Kft. beruházási és üzemfenntartási igazgatója

Fotó: Major Gábor

A fehérvári cég most rendhagyó módon ünnepelt: nem az épület tetején állított bokrétát, hanem az udvarban ültettek el egy feldíszített, két méter magas júdásfát, ami a nagyméretű gépjavítóműhely mellett kapott helyet. A beszédek után Pintér Zsolt, Werner Miklós, valamint Umenhoffer Ferenc, az AXIÁL Kft. beruházási és üzemfenntartási igazgatója ásót ragadott, s a nagy gonddal kiválasztott helyére ültették a fát, melyet még a hőségriasztás idején rögtön több vödör vízzel meg is locsoltak. A kis ceremóniát egy kellemes ebéddel zárták - számolt be a cég közleményben az eseményről.

Az említett beruházás a Gemenc Bau Kft. segítségével valósul meg, és a tervek szerint ősszel lesz átadható. Közleményükben is kiemelték: "Az egybegyűltek várhatóan 2023 novemberében ismét találkoznak, akkor már a beruházás ünnepélyes átadásakor."