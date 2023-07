A kezdeményezésről már korábban is beszámoltunk annak kapcsán, hogy az első elképzelések szerint itt valósult volna meg a játszótér, ami végül civil javaslatra, céges adományokból a Palotai út másik felén épült meg. Cser-Palkovics András polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a Csónakázó-tó szigetén nemrég átadott, szintén egy helyben működő vállalat beruházásában kialakított japánkert nagy népszerűsége is azt mutatta a városvezetés számára, érdemes hasonló „létesítményeket” létrehozni Fehérvár más pontjain is.

A japánkertnél azonban jóval nagyobb területen alakítanák ki az ösvényekkel, érdekes vagy éppen ritka növényekkel teli területet: ez egy klasszikus virágoskert lenne, a növények előtt feltüntetve azok neveit, így egyfajta oktatási funkciót is kapna a kert.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

- Ez nem egy olcsó beruházás, és üzemeltetni is kell, ami nem egyszerű feladat, ahogy ezt az esős idő miatt hirtelen megnőtt fű rendben tartása is megmutatta május-júniusban. Ennek ellenére nagyon szeretnénk ezt az elképzelést megvalósítani, amelynek példáját egyébként Fehérvár testvérvárosában, Schwäbisch Gmündben láttuk, ahol egy gyönyörű kertet alakítottak ki. Az állammal kooperálva próbálunk most forrást találni a kert kialakítására – tette hozzá Székesfehérvár polgármestere, aki abban bízik, hogy mivel a Modern Városok Programban nem minden programelem valósult meg az eredeti tervek szerint, talán lehet „találni” olyan forrást, amiből ez az állami léptékkel mérve kicsi, ám látványra mégis jelentős fejlesztés megvalósulhat.

Ugyanennek a „megmaradó forrásnak” a terhére szeretne a város vezetése a Zichy ligetben, a régi „hajó emlékmű” helyén egy klasszikus szökőkutat megépíteni. Ennek az engedélyes terve már kész, egy látványos, díszkivilágítással is rendelkező, nagy szökőkút lenne itt. Rendezvények esetén pedig a szökőkút fölé építenék meg az itt már ismerős színpadot.