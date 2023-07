A rendezvényen számos színes program várja majd az érdeklődőket. Az esemény helyszínei között megtalálható a Kastélykert, ahol pénteken este Halmos Attila, Ocskay Rita, Árendás Péter és Lelkes András népzenészek koncertjével indult az eseménysorozat. Az este során az Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI, valamint a Gyöngyvirág Néptáncegyüttes is koreográfiákkal és néptánc előadásokkal színesíti a rendezvényt. Az ünnepélyes megnyitón Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is jelen voltak. Simonné Zsuffa Erzsébet, a város polgármesterének bevezetője indította az estét, amelyet Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntője követett. Mint beszédében fogalmazott, a 15. születésnap, mint minden születésnap, jó alkalom arra, hogy a múltat számba véve megtaláljuk azokat a pontokat, amelyek erősségei lehetnek Pusztaszabolcsnak. Amelyek a jövőben Pusztaszabolcsot egy erős közösségként tartják meg és olyan terveket tud adni a felnövekvő. most még inkább a játékkal foglalkozó nemzedékek számára. Amely lehetővé teszi, hogy az itt élő emberek, családok boldogabbak legyenek, mint mi vagyunk most napjainkban.

Fotó: Klein Anna

– Ha az ország városai boldogabbak, egész Magyarország boldogabb és így az egész jövő az lesz– fejezte be gondolatait a miniszter, majd a díjak átadásában is segédkezett.

Az este folyamán a Gypo Circus koncertjének is örülhetnek a látogatók.

Szombaton Szabolcspusztán fogatos találkozó és Csákberényi Csikósok bemutatója várja az érdeklődőket. A Kastélykertben különféle programokkal várják a résztvevőket, beleértve kézműves foglalkozásokat, habparty-t, erőemelő versenyt, táncbemutatókat és koncerteket.

Vasárnap a Kastélykertben folytatódik Katus Attila Best Body aerobik órájával, főzőversennyel és különböző népi játékokkal. Az estét Csuja Imre verses estje zárja a Könyvtár és Művelődési Házban.

Fotó: Klein Anna