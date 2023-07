Ahogy azt a főszervező, az SZKKK is írja honlapján a Királyok a Belvárosban sorozat évek óta nagy népszerűségnek örvend, hiszen a középkort idéző óriásbábok felvonulása tömegeket vonz oda. Így volt ez a múlt szombati felvonuláson is, ahol Géza fejedelem, Sarolt fejedelemasszony és Szent István király vonult végig a Fő utcán. Most, a második ’felvonásban’ Szent László, Salamon király és Könyves Kálmán jön, akiket a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai kísérnek, majd tiszteletükre bemutatót tartanak a Városház téren.

A program este hatkor a Zichy ligetben, a Zenepavilonnál zárul a Corpus Rézfúvós Kvintett műsorával.