- Az elmúlt néhány héten csak a főút mentén, a Rákóczi utcában mintegy tíz kutya pusztult el, többek között német juhászok, kuvaszok, dog. Ezekről azért tudok, mert a környékemen történtek és mert neszélnek róla az emberek – mondta a mélységesen felháborodott polgármester, Császár Roland, aki vadászként maga is hét ebet tart otthon. Hozzátette, egyelőre nem tudni, milyen mérget használ az elkövető, de a polgármester elképzelhetőnek tartja, hogy fagyállóval átitatott kenyeret dob be az udvarra, de az is lehet, hogy patkányméreggel beoltott tojással szedi az áldozatait. A nyomozást illetően a legnagyobb probléma, hogy eddig az esetekkel kapcsolatban nem érkezett bejelentés a polgármesteri hivatalba.

- Beszéltem már a főállatorvossal is, aki elmondta, első körben meg kellene vizsgálni, milyen méreg végzett az állatokkal. Ehhez azonban arra lenne szükség, hogy az elpusztult kutyát a tulajdonos ne ássa el, hanem adja át a tetemet boncolásra, amit a fővárosban el tudnak végezni. Ehhez neki csak annyi dolga van, hogy értesítse az önkormányzatot és mi minden további lépést elintézünk: kimegyünk, elhozzuk a tetemet és gondoskodunk arról, hogy az a fővárosi laborba kerüljön. Ki is fizetünk minden ezzel járó költséget – fűzte hozzá Császár Roland, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a mérgezésben elpusztult állatot elásni akár veszélyes is lehet, mert ha egy másik kutya, vagy más állat kiássa, esetleg beleharap, eszik belőle, a méreg bejut az ő szervezetébe is.

A polgármester azt kéri a kajászói lakosoktól, hogy akinek a kutyája, esetleg macskája gyanús körülmények között, hirtelen pusztul el, haladéktalanul értesítse a polgármesteri hivatalt, a körzeti megbízottat vagy a polgárőrséget! És legyen mindenki nagyon körültekintő!