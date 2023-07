Már az önmagában is rendhagyó, és ki tudja, talán új rekord is, hogy a délelőtt folyamán összesen 16 fejlesztést avattak fel. Persze, mint megtudtuk Juhász Csaba polgármestertől, ezeknek a döntő hányada elmaradás volt, hiszen vagy a járvány szólt közbe, vagy éppen az önkormányzat tartotta fontosabbaknak azt, hogy a hivatalos protokollt átugorva, az itt élők mielőbb használatba vehessék a fejlesztéseket, ám most eljött a pillanat – mondta –, hogy köszönetet mondjanak a kormányzati támogatásért, ami ezeknek a megvalósulását lehetővé tette. A 2020-2023 júniusa között elkészült beruházások között – melynek döntő hányada (136 546 486 forint) Magyar falu programból valósulhatott meg –, játszóterek, kondipark és épületbővítések szerepeltek, valamint az elnyert forrásból utak, és járdák épülhettek, újulhattak meg.

Mintegy harmincan pattantak biciklire.

A kerékpáros bejárás keretében hat helyszínen megállva vágták át a nemzeti színű szalagokat. A Csillagfürt lakópark játszóterétől indulva a Kiss Zoltán Sportközpontot, a temetőt érintve kerekeztek el a Jókai utcai játszótérig, majd a Hangya Művelődési Házban a projektek képeiből készült kiállítás megnyitóval záródott a több mint négy kilométeres túra.

A 2020-2023 júniusa között elkészült beruházások.

Apropó, művelődési ház! A 2013-as teljes belső átalakítás és felújítás után új és nagyobb színpadot kapott, valamint hasznosították a nagyterem hátuljánál az emeleti vetítő helyiségeit és egy új, bebútorozott galériával kiegészülve újabb hasznos terek jöttek létre. Ezen felül lecserélték a székeket, sporteszközötöket (csocsó, pingpongasztal), valamint sínes lámparendszer és üvegvitrinek vásárlásával fejlesztették kiállításaik eszköztárát.



A Hangya Művelődési Házban a projektek képeiből készült kiállítás.

A rendhagyó eseményről természetesen nem hiányozhatott Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője, aki lányával együtt érkezett, de Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere sem, akiről köztudott, hogy imád kerékpározni, így semmi pénzért nem hagyta volna ki ezt a napot. Pálffy Károly, a Megyei Közgyűlés alelnöke szintén ott volt a tekerő bringások között.