Igen ám, de még mielőtt bárki ezen állatok gyűjtésébe kezd, jobb tisztában lenni azzal, hogy az egyes fajoknak milyen igényeik vannak. Ide értve a terrárium hőmérsékletét, páratartalmát vagy az evési szokásokat. Kíváncsiak voltunk, hogy utóbbiak változnak-e a nyári hónapokban? Igényelnek-e, főként a hüllők, plusz gondozást ebben az időszakban? Kristóf szerint, aki maga is gyűjtő négy fontos tényező van, amire érdemes figyelni.

– Naponta akár többször is cserélni kell a vizüket, hiszen a meleg hatására jobban párologhatnak, valamint felmelegedhetnek. Fontos még, hogy a terráriumnak megfelelő legyen a hőmérséklete, ez fajtánként eltérő, így mindig az adott fajnak ideális hőmérsékletet kell megteremteni. Ehhez nagy segítség a melegítő lámpa, de erre is ajánlott figyelni, hogy nyáron jóval kevesebbet menjen, vagy alacsony teljesítményen. Csak úgy, mint a hőmérsékletet, a páratartalmat is a megfelelő szinten kell tartani – részletezte, utolsóként pedig említésre került, hogy ne legyenek közvetlen napfénynek kitéve, például semmiféleképpen ne az ablaknál legyen a terrárium.

Fotó: Olvasói

A fent említetteken túl különösebb odafigyelést nem igényelnek csak azért, mert nyár van, hiszen – mint mondta – a terrárium hőmérsékletét azért ajánlott mindig ugyanolyan hőmérsékleten tartani, hogy a hüllők a lehető legkevesebbet észleljenek a hónapok változásából. Így például a szokásik és az étvágyuk is változatlan marad.

Fotó: Olvasói

Kristófnak egyébként nagyjából 10 hüllője van, köztük királypiton, gabonasikló, leopárdgekkó, de vannak még ékszerteknősei, halai és trópusi csótányai is.