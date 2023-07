Minderről közösségi oldalán a MÁVINFORM számolt be 19.52 órakor, ahol azt is megírták: "elvontatásáig a két állomás között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért 10-20 perccel is megnőhet a menetidő a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon."

Bejegyzésükben hozzáteszik, hogy a meghibásodott tehervonat mögött a Keleti pályaudvarról 18:40-kor Bécsbe indult Lehár EuroCity (EC 340) várakozik, amely Bicskére tér vissza, ahonnan jelentős késéssel folytatja majd az útját.

