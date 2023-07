Mint kiderült, a búcsú nem feltétlenül végleges, ugyanis az ÓE-re várják vissza a már végzett hallgatókat mesterképzésre, egyetemi PHD-re, mint kutató mérnök, de van mód másoddiplomázni is.

-Az itt megszerzett tudás beépül, de nem statikus. Soha nem elégedhetnek meg azzal, amit most tudnak. Ezt már Györök György dékán mondta, akinek ezen a napon nem csak a most végzett hallgatók köszöntésére kellett készülni, illetve a közülük kiemelkedő tanulmányi eredményeket hozók elismerésére, hanem az ezüst és az aranydiplomák kiosztására, sőt dékáni dicsértben részesült két dolgozók is, emellett két nyugdíjba vonuló tanárkollégától is el kellett búcsúznia.

A jubileumi diplomák kiosztásánál 21 arany és 24 ezüst került büszke tulajdonosának kezébe. A köszöntők után a Hungarikum Együttes lépett fel, és a hallgatók is letették a mérnökjelölti esküt, míg végül a hagyományos szalagfelkötés zárta a rendezvényt.